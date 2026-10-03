AI 数字人面试官引发求职者“恐怖谷效应”吐槽，相关话题冲上热搜

IT之家 10 月 3 日消息，#AI 面试恐怖谷#话题今天（10 月 3 日）冲上热搜，近期秋招中大量企业启用 AI 数字人面试官，其僵硬神态与微表情全景监控让面试沦为冰冷的算法打分，引发求职者集体吐槽“恐怖谷效应”。

IT之家发稿前，该话题在热搜榜上排名第 25 位，相关热度值为 186,858。在今年 7 月“AI 脸恐怖谷效应”也曾冲上微博热搜，当时主要涉及 AI 短剧场景。

“恐怖谷效应”（Uncanny Valley Effect）是指：当一个非人实体（如机器人、虚拟角色、AI 语音或数字人）在外貌、声音或行为上非常接近人类，但又存在细微不自然之处时，人们的好感度会突然从“喜欢”转为“强烈不适甚至恐惧”的心理现象。

根据微博用户反馈 AI 数字人面试官虽具备眨眼、说话气口等特征，但眼神空洞、微表情僵硬，呈现“似人非人”的塑料感，直接触发人类大脑的知觉冲突与生理排斥。

系统通过摄像头实时追踪瞳孔动态、面部肌肉紧张度，将回答延迟、语速颤抖等无意识生理反应转化为具体分数，不少用户认为 AI 面试不尊重人。

网友 @说车的姚老板 分享了一段 AI 面试视频，并称：“现在找工作，十有八九先过 AI 这一关：对着镜头答题，系统自动分析表情、语速和关键词，真人 HR 可能从头到尾都不露面。”

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