我国电影银幕总数已接近 9.6 万块，稳居世界第一

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻今日报道，截至 9 月底，全国净增影院 438 家、银幕 2632 块，银幕总数已接近 9.6 万块，稳居世界第一；特别是县域和乡镇商圈新增影厅占比不断提高，表明中国电影市场正在不断下沉。

目前暂列 2026 年电影票房前五位的均为国产影片，分别为《飞驰人生 3》《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》《八仙！》和《给阿嬷的情书》。此外，今年已有 9 部影片票房超过 10 亿元，超去年全年的 8 部。据统计，今年电影放映场次和观影人次均创下历史同期新高。

IT之家查询获悉，截至 10 月 3 日，2026 年度电影总票房（含预售）突破 300 亿元，总观影人次达 7.63 亿，放映总场次 1.12 亿场。《飞驰人生 3》《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》暂列年度票房榜前三位，IT之家附前十名单：

飞驰人生 3

功夫女足

欢迎来龙餐馆

八仙！

给阿嬷的情书

蜘蛛侠：崭新之日

镖人：风起大漠

惊蛰无声

熊出没 · 年年有熊

奥德赛

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