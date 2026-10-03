分析公司 Alinea：预计 Steam 平台 2026 年收入将首次突破 200 亿美元

IT之家 10 月 3 日消息，分析公司 Alinea 发文，透露 V 社 Steam 平台 2026 年前九个月收入约 165 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,107.87 亿元人民币），该平台第三季度以及 9 月单月的收入估算均创下新高，预计 Steam 平台全年收入将首次超过 200 亿美元（现汇率约合 1,342.88 亿元人民币）。

具体来看，Steam 在 9 月取得约 17 亿美元（现汇率约合 114.14 亿元人民币）收入，比 2025 年 9 月创下的此前纪录高 13%；第三季度收入估算达到 55 亿美元（现汇率约合 369.29 亿元人民币），同比增长 12%，同样刷新纪录。前九个月的收入估算较上年同期的 145 亿美元（现汇率约合 973.59 亿元人民币）增长约 13%。若要在全年超过 200 亿美元（现汇率约合 1,342.88 亿元人民币），最后三个月还需取得 35 亿美元（现汇率约合 235 亿元人民币）以上的收入。

在 Steam 平台 9 月收入最高的 500 款游戏中，2026 年发行的作品贡献约 33.6% 的收入，其中今年推出的全新知识产权作品贡献 20.5%；已有系列作品贡献约 79.5%。新作带来收入的同时，成熟系列仍占主要份额。

Alinea 还估算，包括《Apex 英雄》在内的四款免费游戏 9 月合计收入近 1.68 亿美元（现汇率约合 11.28 亿元人民币），接近 Steam 当月估算总收入的一成。付费新作方面，9 月 10 日开启抢先体验的《战犬》估算收入为 8,690 万美元（现汇率约合 5.83 亿元人民币），《鬼武者：剑之道》为 3,040 万美元（现汇率约合 2.04 亿元人民币）。当然，Steam 平台全年能否突破 200 亿美元（现汇率约合 1,342.88 亿元人民币），仍取决于第四季度的实际收入。