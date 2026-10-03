小米 Vision GT 十月即将正式入驻 Gran Turismo 7，成为游戏史上的首台中国 Vision GT

IT之家 10 月 3 日消息，小米汽车今日宣布，Xiaomi Vision GT（Vision Gran Turismo）10 月即将正式入驻 Gran Turismo 7（跑车浪漫旅 7 / GT 赛车 7），成为游戏史上的首台中国 Vision GT。

Vision GT 是由 Gran Turismo 系列制作人山内一典发起的一个全球性虚拟概念车合作项目。该项目邀请全球顶尖汽车制造商，抛开一切现实技术、材料等限制，自由设计并打造代表其终极梦想的概念车，专注于对未来驾驶体验的无限畅想。

小米汽车曾在答网友问（第 212 集）中提到，小米是第 36 个加入该概念车项目的品牌，Xiaomi Vision Gran Turismo 则是该项目的第 51 款概念车。小米不仅是首个受邀参与该项目的中国品牌，也是全球第一家以科技公司身份参与其中的品牌。

据IT之家此前报道，今年 2 月，Xiaomi 17 Series 全球发布会在西班牙巴塞罗那举行。在发布会的最后，小米 Vision Gran Turismo 双门超跑（概念车）首发亮相。

据介绍，这款概念车是小米全球设计团队联手创造的作品，它是一辆“由风塑形”的车。在风阻与下压力之间，追求完美平衡。

小米首席设计师李田原表示：“我们的理念是不依靠额外加装部件，就能达成空气动力学目标。这种理念要求我们奉行“少即是多”，几乎每一处设计，都必须具备空气动力学功能，而不只是为了美观。”

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