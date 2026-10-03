一次认证 3 个月有效，北京首都机场免费 Wi-Fi 攻略发布

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻今日报道，目前正值国庆假期出行高峰，机场客流量大幅攀升，人员密集区域手机信号拥堵、流量消耗加快，成为不少旅客的困扰。但其实像首都机场、大兴机场等不少机场都为旅客提供了免费的 Wi-Fi 服务，那机场的免费 Wi-Fi 如何连接？有哪些注意事项呢？

按照相关法律规定，公共场所无线网络首次连接需要进行实名认证。为兼顾不同旅客的使用习惯，首都机场为旅客提供了 4 种便捷认证登录方式：

手机短信 认证，旅客直接填写手机号获取验证码即可登录使用；

护照 认证，旅客通过手机拍摄护照信息页，系统会自动识别并完成认证；

通过 现场 Wi-Fi 取号机 认证，旅客扫描身份证、护照、港澳台居民通行证证件，便可获取 Wi-Fi 账号和密码，输入认证页面即可完成认证使用。首都机场在 T2 和 T3 航站楼内不同区域布置了 46 台取号设备；

通过首都机场官方微信及小程序一键登录。

首都机场信息科技部服务商业系统建设业务经理何志武介绍，Wi-Fi 信号已覆盖航站楼、停车楼所有旅客可达区域，每名旅客可独享带宽达 15M，在线高清视频也能流畅观看。首都机场 Wi-Fi 的认证有效期可达 3 个月，旅客在有效期内再次来到机场，打开手机 Wi-Fi 就能自动连上，无需重复认证。

此外，北京大兴机场国际候机区的 Wi-Fi 自助上网专区 7 月起投用，吧台式服务专区配置了舒适桌椅和高性能办公电脑，旅客通过实名认证即可免费使用。连接免费 Wi-Fi 后，在认证页面可以通过拍摄护照、微信小程序、手机号或取号机等方式完成认证，即可免费上网。

IT之家注意到，官方提醒，人体是天然的“信号屏蔽器”，人群挤在一起，会遮挡、分流 Wi-Fi 信号，所以想网速稳、网速快，尽量避开人群扎堆的地方，上网认证还没完成的时候尽量不要快速走动，如果遇到认证失败、连不上网、网速异常等问题，可以找机场服务大使寻求协助。