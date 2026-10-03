大航跃迁自研 150 吨级火箭发动机“擎宇-11”完成核心部件研制与试验

IT之家 10 月 3 日消息，大航跃迁今日宣布，近日，大航跃迁自研 150 吨级液氧甲烷发动机“擎宇-11”配套阀门顺利完成设计、生产及全工况地面试验，各项性能指标全部达标，实现动力核心部件自主可控。

此前，擎宇-11 已先后完成火炬点火、组件低温及组件液流等多项核心研制试验，验证了核心组件性能与硬件可靠性。本次阀门研制与试验的成功，为发动机整机联调与后续试车奠定基础。

据介绍，本次完成生产及验证的阀门主要包括：控制电磁阀、吹除电磁阀、点火电磁阀、起动电磁阀，甲烷主阀、氧主阀、甲烷副阀、氧副阀，以及泄出阀、高压单向阀、吹除单向阀，全面覆盖发动机预冷、点火、启动、供给、关机、吹除全工作链路。

为验证各阀门能否经受真实极端工况，团队逐台开展低温介质、高压密封、振动环境等专项工况试验，重点考核阀门的响应特性、密封性能与承压能力，多轮考核全部通过、各项指标满足工程标准，为后续整机试车提供可靠保障。

擎宇-11 作为大航跃迁自研的 150 吨级液氧甲烷发动机，设计可重复使用不少于 50 次、推质比大于 150，先后完成多项核心研制试验，本次配套阀门又顺利完成研制，动力核心部件实现自主可控，发动机关键环节逐项打通，正加速迈向全系统整机试车。

IT之家从大航跃迁官网获悉，大航跃迁成立于 2024 年 2 月，是一家以“地面捕获 + 智能控制”为特色、专注中大型可重复使用运载火箭研发的硬核科技企业。

跃迁一号火箭采用塔架回收方案，取消着陆腿，减轻重量，提高运载能力；降低着陆冲击载荷，延长使用寿命；避免火箭接近地面时产生的发动机喷流反射烧蚀：减少火箭上的电气设备和传感器，减少测试内容，压缩测试周期。

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