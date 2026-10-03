AI 自动识别后厨违规行为，浙江 19.5 万家外卖商家接入系统

IT之家 10 月 3 日消息，据央视财经今日报道，近日，杭州市萧山区开展网络餐饮专项整治集群执法行动，101 名执法人员共检查餐饮门店 216 家。

据介绍，2022 年 3 月 1 日起，《浙江省电子商务条例》施行。全省入网外卖商家必须以视频形式实时公开食品加工制作现场，在后厨装监控，实现“明厨亮灶”。画面同步上传监管平台与外卖平台，实现“互联网 + 明厨亮灶”监管模式。

消费者在商家订单页点击“明厨亮灶”，就能看后厨实时画面。摄像头覆盖烹调、切配等重点区域。50㎡以下小店，若 1 个摄像头能拍全重点区域，可只装 1 个；后厨有隔断或面积大于 50㎡，应增设。

AI 可自动识别后厨违规行为，将信息推送给监管人员，再由监管人员短信督促商家落实整改。比如，食用油禁止直接接触地面；垃圾桶必须加盖；纸浆蛋托不得堆放在地面、操作台或设备上；消毒后的餐饮具、直接入口容器工具要存放在专用密闭保洁设施内。

目前浙江省入驻有 19.5 万外卖商家，具备 AI 识别功能的摄像头覆盖率 97.3%。小动物进厨房、洗菜池洗拖布、在厨房吸烟等问题，都被“明厨 AI”发现处置。浙江省市场监督管理局餐饮服务食品安全监管处处长邵慧群说，非现场监管让后厨环境卫生不合格率从上线时的超 28%，逐月下降至现在只有 3.9%。

IT之家注意到，根据市场监管总局今年 7 月公布信息，调查显示近 90% 受访消费者每个月至少点两次外卖。为进一步从源头上铲除“幽灵外卖”滋生土壤，杜绝外卖商户“带病入网”，市场监管总局将积极推动电子证照在网络餐饮食品安全治理领域的应用推广。