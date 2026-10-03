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开发者为经典 FPS《泰坦陨落 2》单人战役模式推出免费 VR 模组：支持体感操作武器换弹

2026/10/3 19:02:40 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 3 日消息，模组作者 CircuitLord 宣布为经典 FPS 游戏《泰坦陨落 2》推出一款免费 VR 模组，为游戏加入头部追踪、武器瞄准、机甲武器控制以及手动换弹等功能，玩家可以通过 CircuitLord 制作的 Mod 安装器进行快速安装。

除了头部追踪和 VR 武器瞄准外，玩家还可以利用手部控制器直接操作机甲武器，并使用体感手势动作为部分武器进行换弹，以取得更加沉浸式的效果。

CircuitLord 同时表示，《泰坦陨落 2》本身就是以高速移动著称的 FPS，因此 VR 版本对于玩家的适应能力要求更高。游戏中的跑墙、空中移动以及利用抓钩高速穿越战场等操作，会产生比传统平面屏幕游戏更加明显的视角变化，可能导致部分玩家因此出现晕动情况，相应玩家可以单独开启模组的“辅助移动”功能，以降低不适情况

不过，目前这款 VR Mod 仅支持《泰坦陨落 2》的单人战役模式，处于维护竞技平衡原因，因此其不支持多人游戏。对于想在 VR 下进行多人竞技的玩家，目前 CircuitLord 正在制作自己 VR FPS《No Shot》，本作主打 Rougelike 零重力射击体验。

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关键词：CircuitLord泰坦陨落 2VR 模组

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