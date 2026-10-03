外媒试玩 VR 游戏《新世纪福音战士：ΔCROSS REFLECTIONS》：线性叙事结构、支持体感战斗

IT之家 10 月 3 日消息，韩国工作室 Pixelity 将于明年推出基于经典动画《新世纪福音战士》改编的 VR 游戏《EVANGELION：Δ CROSS REFLECTIONS》，目前媒体 RoadtoVR 提前体验了游戏早期版本中的“Story Mode（故事模式）”和“Battle Mode（战斗模式）”，IT之家汇总该媒体报告如下：

从目前试玩内容来看，本作围绕原版《新世纪福音战士》动画展开，整体采用较为线性的叙事结构，与部分视觉小说类 VR 作品类似。游戏大量剧情通过电影化场景呈现，同时穿插针对 VR 设计的互动内容。例如使徒会从玩家头顶跃过并摧毁城市，玩家则需要在特定场景中进行射击等操作，整体逻辑类似于游戏厅里的传统射击光枪游戏，只是改成了 VR 形式。

外媒表示，本作主要采用基于手部追踪的移动方式。玩家只需用手指向希望移动的方向，即可进行类似摇杆的平滑移动；如果需要后退，则向上抬起手指。Pixelity 表示，目前展示的手势并非最终版本，开发团队正在持续测试不同的手势方案，希望进一步提高操作的响应速度、直观程度和自然感。

游戏战斗系统同样主要依赖体感操作。近战攻击直接通过挥拳实现，而远程射击则需要张开右手，并模拟握住气步枪前握把的动作。玩家随后可以通过弯曲食指模拟扣动扳机，同时完成瞄准和射击。游戏还提供防御动作，玩家同时抬起双手做出格挡姿势后，可以暂时展开护盾，用于抵挡敌人的攻击和投射物。

除了基础的攻击与防御机制外，游戏还加入了类似老虎机的升级界面。玩家完成战斗中的各种动作后，可以获得随机增益、治疗效果以及特殊武器，其中包括可以投掷并直接攻击使徒的能量长枪。这意味着游戏并不只是简单地将“挥拳、格挡、射击”搬进 VR，而是试图通过升级和增益系统进一步丰富战斗玩法。

不过，目前展示的手势操作仍然处于开发阶段，部分动作是否会保留到最终版本尚未确定。Pixelity 也尚未公布游戏最终支持的平台，目前公开试玩是在 Meta Quest 3 上进行。随着开发继续推进，游戏的完整升级系统、探索内容以及后续章节信息还有待官方进一步公布。