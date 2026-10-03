V社 Steam Frame 头显第三方摄像头模块 Arcturus Vision 上市：可提供高分辨率彩透效果，售 150 美元

IT之家 10 月 3 日消息，制造商 Arcturus 宣布为 V 社 Steam Frame 头显推出一款 Vision Camera 彩透外置摄像头模块，可以显著提升头显的透视（Passthrough）画面质量，定价 150 美元（IT之家注：现汇率约合 1,007 元人民币）。

该模块重量仅 10 克，采用即插即用设计，与 Steam Frame 的机身高度融合，可以直接安装在 Steam Frame 鼻梁下方隐藏的扩展接口中。安装后无需重启头显，系统即可自动切换至 Arcturus 摄像头。原本使用 Steam Frame 内置透视画面的场景，例如 SteamVR 背景以及混合现实游戏，都会改为使用 Vision Camera 提供的画面。

外媒 RoadtoVR 上手后认为，Vision Camera 不仅为 Steam Frame 引入了彩色画面，实际上透视分辨率也有极大提升。一个比较直观的测试方式是通过透视画面阅读手机屏幕，Steam Frame 原生摄像头基本无法完成这一任务，而安装 Vision Camera 后则已经可以较为清晰地读取手机屏幕内容。从实际观感来看，升级后的 Steam Frame 透视效果大致可以达到 Meta Quest 3 的水平，但与苹果 Vision Pro 相比仍存在明显差距。

▲ 原版 Steam Frame 透视效果

▲ 加装 Arcturus Vision 后的透视效果

除了提升透视效果，Vision Camera 还支持拍摄高质量空间视频。用户可以通过 Arcturus 为 Steam Frame 推出的免费应用进行录制和播放。官方数据显示，该摄像头最高支持录制 2464×2464 分辨率（也就是约 600 万像素）60fps 视频。

此外，Arcturus 还提供了名为 Sync 的配套工具，目前支持 Windows 和 Mac 平台，未来计划推出 Linux 版本。用户可以利用该工具将头显中录制的视频传输至电脑，并转换为其他 VR 头显能够播放的格式。