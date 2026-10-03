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泰坦军团推出“P326MV Ultra”31.5 英寸 4K 200Hz / FHD 400Hz 双模显示器：XDR 亮度 2200 尼特 + 双扬，3888 元（国补后 3499.2 元）

2026/10/3 20:16:42 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 3 日消息，泰坦军团现已在京东上架一款型号为“P326MV Ultra”的 31.5 英寸显示器，该机主打 4K 200Hz / 1080P 400Hz 双模 QD-Mini LED，定价为 4410 元，首发价 3888 元，部分地区国补后低至 3499.2 元，10 月 8 日首销。

京东泰坦军团 P326MV Ultra 显示器 3888 元直达链接

该机配备的 2304 分区 QD-Mini LED 背光 Fast IPS 面板支持以 3840x2160 分辨率 200Hz 或 1920x1080 分辨率 400Hz 显示，其 XDR 峰值亮度达 2200 尼特，HDR 峰值亮度 1400 尼特，GtG 响应速度 1ms，覆盖 100% sRGB、99% DCI-P3、99% Adobe RGB 色域。显示器表层采用 2.5% 微米级凹凸蚀刻防眩光结构，能够改善反射问题。

该机支架支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 100x100mm 壁挂，内置双扬声器，同时背面带有 RGB 电竞氛围灯，提供双 HDMI 2.1、DP 1.4、90W USB-C 等接口。

IT之家附产品参数：

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