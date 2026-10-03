充电桩扫码充电暗藏“弹窗投保”陷阱，消费者莫名被扣款

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻今日报道，有消费者在充电桩扫码充电时遭遇“弹窗投保”陷阱，扫码操作后，页面会弹出伪装成广告的窗口，诱导用户填写信息并办理保险业务。

IT之家从报道获悉，西藏林芝的索朗先生在一个充电站给电动汽车充电的时候，手机扫充电桩的二维码，首先跳出来的并不是充电桩的小程序，而是一个看着并不像广告的页面，要求输入银行卡、手机号等信息。索朗以为这是充电必须填写的信息，因此也没多想就填了，过了一段时间后居然收到了银行发来的某保险公司的扣款信息。

该消费者称：“我以为充电桩需要验证身份信息，当时输入了身份证号、银行卡号。我没太在意，因为当时比较着急就直接输进去了。当时也没有扣款，然后突然扣款，我发现是那种保险类的。”

索朗告诉记者，当时弹窗页面并不像是广告，因为广告一般都有关闭按钮并且会有倒计时，而这个弹窗所展示的内容，也没有明确说是办理保险，更没有详细展示保险的产品说明以及保单等关键信息。

据悉，“弹窗投保”陷阱多发生于：充电桩扫码、快递柜扫码、共享充电宝扫码、停车缴费等各类生活消费场景。扫码操作后，页面会弹出伪装成广告的窗口，诱导用户填写信息并办理保险业务。