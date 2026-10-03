2026 国庆档电影总票房破 5 亿：《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《欢迎来龙餐馆》前三

IT之家 10 月 3 日消息，据灯塔专业版，截至 10 月 3 日 17 时 01 分，2026 年国庆档（10 月 1 日 —10 月 7 日）档期总票房（含预售）突破 5 亿，《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《欢迎来龙餐馆》《小猪佩奇 · 完美假期》《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》暂列档期票房前五。

IT之家整理如下：

《神探之痕迹》1.96 亿元

《什么意思夫妇》1.17 亿元

《欢迎来龙餐馆》2949.74 万元

《小猪佩奇 · 完美假期》2895.04 万元

《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》2746.61 万元

IT之家注意到，《神探之痕迹》由陈思诚执导，张译、马丽、陈明昊领衔主演。该片取材于真实案件，改编自啄木鸟杂志社策划、群众出版社出版的《中国神探 —— 共和国刑警崔道植》，以崔道植同志的先进事迹为蓝本创作，讲述了崔寻始终秉持“为人民服务”的初心，通过侦破多起重大案件见证公安技术发展历程，其职业生涯见证着新中国公安事业建设与发展历程。

《什么意思夫妇》是一部由沈春阳执导的喜剧，小沈阳、沈春阳、贾冰、于洋、魏翔主演。影片讲述了一对结婚多年的欢喜冤家夫妻，日子早已过成了没滋没味的白开水。谁料离婚申请刚递完，天降意外，两人生活从此发生翻天覆地的变化。

《欢迎来龙餐馆》是由宁浩监制，文牧野执导并联合钟伟、郎群力编剧，沈腾、蒋奇明、奥马尔 · 谢里夫主演，李治廷特别出演的反战题材电影，于 2026 年 8 月 11 日在中国内地上映。根据真实事件改编，影片讲述了厨师徐福为偿还债务远赴中东某国首都巴哈塔经营龙餐馆，与前台经理马俊生共同拓展事业，徐福靠着聪明勤奋大发横财。战争爆发后，徐福的命运急转。

此外，漫威《复仇者联盟 4：终局之战》（加码臻享版）于 9 月 25 日起正式登陆全国影院，此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。本次重映是《复仇者联盟 4：终局之战》自 2019 年首映后，时隔七年再次登陆内地院线。

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