QCY 推出 Crossky C70 耳夹式耳机：SQ5 欧姆原声单元、-54dB ENC 降噪深度，399 元

IT之家 10 月 3 日消息，QCY 现已在京东上架 Crossky C70 耳夹式耳机，该耳机采用双单元分频声学架构，支持骨声纹通话降噪，定价为 399 元。

该耳机提供亮银和午夜黑两色，充电盒采用了准分子雾面工艺，耳机本体采用 0.5mm 钛 C 桥，配备“Aero-Pad 气感软垫 3.0”、“花苞形出音嘴”设计，支持不分左右耳佩戴。

该耳机搭载 SQ5 欧姆原声单元（含 10.8mm 高碳纤维动圈与 8mm 压电陶瓷单元），获 Hi-Res 与 LDAC 认证，耳机采用 2MIC+VPU 骨声纹 6 麦架构，通过感知颌骨振动区分人声与环境音，配合 ENC 算法可实现 -54dB 平均降噪深度与 HD Voice 人声增强，并支持 SoundLock 防漏音 3.0 与隐私模式。

续航方面，该耳机本体内置 46mAh 电池，充电盒内置 500mAh 电池，至高拥有 30 小时续航，IT之家附产品参数：

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