超八成 16 岁以下青少年绕过监管，澳大利亚拟强化社媒禁令

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻今日报道，去年 12 月，澳大利亚正式实施全球首个针对 16 岁以下未成年人的社交媒体禁令。然而，有研究显示，这一禁令在澳大利亚实际执行效果并不明显。近期，澳大利亚政府推出新法案，继续强化社交媒体管控和青少年社交媒体禁令。

今年 9 月，澳大利亚议会通过了《网络安全法案》修订案，继续强化社交媒体最低年龄限制的执法。修订案扩大了澳大利亚电子安全局和电子安全专员的执法权限，并提高了违反社交媒体最低年龄限制的罚款额度。新规加大惩戒力度，倒逼受管控社交媒体平台履行法定义务，阻止 16 岁以下澳大利亚人持有平台账号。

澳大利亚政府还在 9 月公布《数字注意责任法》草案，并向公众征询意见。这份草案要求互联网公司允许用户关闭算法选项。如果社交媒体平台未能保护青少年用户免受有害内容侵害，将面临最高 1.09 亿澳元（IT之家注：现汇率约合 5.09 亿元人民币）的罚款。

澳大利亚今年 7 月发布的官方监管与评估报告显示，社交媒体禁令去年 12 月正式实施，3 个月后，80% 以上的 16 岁以下青少年通过虚报年龄、借用家人或朋友账号等各种方式绕过监管，继续使用社交媒体。禁令效果有限。

IT之家注意到，去年 12 月，澳大利亚开始实施全球首个 16 岁以下未成年人社交媒体禁令，禁止未成年人使用 Facebook、Snapchat、YouTube 等社交媒体平台。

澳大利亚电子安全专员办公室表示，限制措施旨在保护澳大利亚未成年人，防止其在社交媒体使用过程中遭受心理压力与潜在风险。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在一段给未成年人的视频中表示，他们比任何人都更清楚在算法、无尽的信息流以及随之而来的压力中成长的感受。他强调：“好好利用即将到来的学校假期，而不是不停地刷手机。去学习一项新的运动、一门新乐器，或读一读那本在你书架上放了很久的书。重要的是，多和你的朋友、家人面对面地度过高质量的时光。”

今年 4 月，有报道称澳大利亚监管机构拟对 Facebook、Instagram、Snapchat、YouTube 等平台采取法律行动，指控它们未能有效阻止 16 岁以下未成年人使用其服务。