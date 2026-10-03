成达万高铁铺轨施工启动，我国“八纵八横”高铁网建设迎来新进展

IT之家 10 月 3 日消息，据中国铁路官方公众号，10 月 1 日 8 时 18 分，在四川省南充市南充北站的施工现场，随着第一组 500 米长钢轨稳稳落下，成都至达州至万州高速铁路（以下简称：成达万高铁）铺轨施工正式启动。

成达万高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，线路西起四川省成都市天府站，途经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区、万州区，接入既有郑渝高铁万州北站，正线全长 477 公里，设计时速 350 公里。

成达万高铁全线铺轨总里程约 890 公里，含 178 组道岔，其中无砟道岔 133 组、有砟道岔 45 组。目前，成达万高铁建设桥梁桩基、承台、墩身已全部完成，隧道、站房及“四电”工程正按节点有序推进。铺轨节点的如期实现，标志着项目从线下工程转入线上施工阶段，为全线按期通车奠定坚实基础。

据介绍，成达万高铁建成后，将形成成都直达中原和京津冀地区的便捷客运通道，对推动成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展具有重要意义。

IT之家注：“八纵”通道包括沿海通道、京沪通道、京港（台）通道、京哈-京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包（银）海通道、兰（西）广通道。“八横”通道包括绥满通道、京兰通道、青银通道、陆桥通道、沿江通道、沪昆通道、厦渝通道、广昆通道。