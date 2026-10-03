公安机关发布国庆假期安全提示：警惕机票退改签、冒充电商物流客服等电信网络诈骗

IT之家 10 月 3 日消息，据公安部刑侦局，国庆假期期间，旅游出行、休闲娱乐、购物消费活动增多，为提高广大群众的防范意识，针对假期高发的诈骗类型，公安机关今日发布防范安全提示。IT之家附整理主要内容如下：

一、警惕机票退改签类诈骗

假期期间，民航客流增多，票务紧张，航班延误、退票改签等情况多发，容易给不法分子以可乘之机。诈骗分子往往冒充航空公司客服，通过电话或者短信与被害人进行联系，准确说出其姓名、身份证号、航班号、登机时间等信息，以此骗取信任，再谎称航班因故障、天气等原因延误或取消，需被害人办理机票退改签手续，并主动提出给予赔偿，诱导被害人点击不明链接、登录虚假网站或下载具有屏幕共享、远程控制功能的诈骗 App，套取被害人银行卡账号、密码、验证码实施诈骗，或者以缴纳保证金等理由，直接诱骗被害人向诈骗分子转账。

公安机关提醒：当被告知航班延误或取消，应通过航空公司客服电话、官方网站等正规渠道核实，避免脱离官方平台操作，切勿向不明账户转账，切勿点击不明链接、登录虚假网站、下载涉诈 App 或开启屏幕共享功能。

二、警惕冒充电商物流客服类诈骗

假期期间，购物消费活动增多，诈骗分子通常会通过群发短信、拨打电话等方式，冒充电商物流平台客服，以快递丢失、快递滞留、包裹破损、网购商品存在质量问题等为由，向被害人主动提出理赔补偿，诱导点击所谓退货链接、登录虚假购物网站，套取被害人身份证号、银行卡账号、密码、验证码等实施诈骗，或者以缴纳保证金等理由，直接诱骗被害人向诈骗分子转账。

公安机关提醒：正规网络商家退款无需买家提前支付费用，退款均通过原有支付渠道退回，无需买家提供银行卡号、密码、验证码。接到自称电商、物流客服电话的，务必主动与官方平台核实，切勿脱离官方平台。

三、警惕网络游戏虚假交易和追星票务类诈骗

假期期间，人们使用短视频、社交、游戏平台的时间明显增多，诈骗分子会借机在平台发布“高价收购游戏账号”“免费送皮肤”“解除防沉迷”等网络游戏虚假交易类信息，或兜售所谓“明星见面会”“明星演唱会”门票等，主要吸引青少年群体关注并添加好友，随后再诱骗其点击陌生链接、扫描二维码、登录仿冒平台、下载涉诈 App 等实施诈骗。

公安机关提醒：一切脱离官方平台监管的私下交易均存在被骗风险。家长要加强对未成年人使用电子设备的监督和管理，设置支付限额和使用权限，教育引导孩子从小树立不添加陌生网友、不点击陌生链接、不下载不明来源 App、不透露个人信息的反诈防范意识。