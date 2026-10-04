索尼等好莱坞制片厂争夺 EA《战地》电影改编权，迈克尔 ·B· 乔丹制片并有望参演

IT之家 10 月 4 日消息，据《好莱坞报道》《综艺》和 TheWrap 昨日报道，索尼影业正在洽谈收购《战地》游戏改编电影项目，或者说索尼影业目前是该项目最有希望的买家。

该片改编自艺电旗下《战地》系列游戏，由克里斯托弗 · 麦奎里负责编剧、导演和制片，迈克尔 ·B· 乔丹则将担任制片人，并有望出演。

据报道，此前已有多家好莱坞制片厂和流媒体平台接触该项目。若交易最终达成，索尼影业将获得这部军事题材游戏改编电影的发行及相关权益。

《战地》系列最早于 2002 年推出，首作《战地 1942》以第二次世界大战为背景。此后系列作品不断拓展时代背景，从现代战争延伸至未来世界，并逐渐形成以大规模多人战斗、步兵作战和载具协同为特色的军事第一人称射击游戏系列。

系列最新作《战地 6》于 2025 年 10 月 10 日推出，故事背景设定在 2027 年。艺电此前公布的信息显示，游戏剧情围绕全球局势动荡展开，部分欧洲国家退出北约，美国及其盟友面临新的地缘政治危机。

《战地 6》上市后创下系列最佳开局。艺电表示，该作发售首 3 天销量超过 700 万份，并刷新《战地》系列同期销量、同时在线玩家数等多项纪录。艺电随后在财报中确认，《战地 6》是 2025 年销量最高的射击游戏。

克里斯托弗 · 麦奎里此前曾参与《碟中谍》系列多部电影的编剧、导演和制片工作。迈克尔 ·B· 乔丹则将参与《战地》电影的制片工作，并可能担任主演。

同时，《使命召唤》也正在推进真人电影项目。据报道，派拉蒙目前已将《使命召唤》电影列为重点开发项目，泰勒 · 谢里丹参与编剧，彼得 · 博格负责执导。若两部电影最终落地，《战地》和《使命召唤》这两大军事射击游戏 IP 或将在电影市场展开直接竞争。IT之家后续将保持关注。