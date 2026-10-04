马斯克改口：特斯拉 AI5 芯片内存由 72GB 上调至 96GB

IT之家 10 月 4 日消息，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）做出说明，该公司的 AI5 芯片不会采用 72GB 的 DDR5 内存，而是改用 96GB 内存。这样做是为了避免只有特斯拉一家为驱动擎天柱（Optimus）人形机器人的这款芯片采用最低 72GB 的配置标准。

马斯克此前曾表示，特斯拉已经把 AI5 与 AI6 芯片的内存削减一半，目的是在全球历史性的内存紧缺背景下保障内存的供货。他在发表这番看法时还承认，过度依靠人工智能开展编程工作可能会引发人工智能精神病，出现这种状况之后，就没有办法向其他人解释人工智能究竟取得了哪些进展。

特斯拉的 AI5 芯片是这家公司推进自动驾驶与机器人业务的核心，马斯克认为这两大业务板块将会决定特斯拉未来的走向。这位高管称，AI5 芯片已于四月份完成流片，他对这款硬件抱有很高期待。他认为，单颗 AI5 芯片的性能可以匹敌英伟达（NVIDIA）的 Hopper 人工智能显卡；而双芯片组合的情况下，则可以对标更为先进的 Blackwell 显卡。

马斯克还认为，以每瓦功耗对应的性能来衡量，AI5 芯片的表现能够达到英伟达芯片的三倍。八月下旬，马斯克透露，自己已经熟记这款芯片的设计，同时还表示，在和英伟达产品做性能对比的前提下，该芯片的整体成本仅为对方的百分之十。

昨日，马斯克又公布了更多关于 AI5 芯片的细节，他解释特斯拉此前曾经将这款芯片的 LPDDR5 内存减半。他在 X 平台上写道：“我们把特斯拉 AI5 芯片的内存减半（原先版本为 72GB 的 LP5），AI6 的内存削减三分之一（当前版本为 144GB 的 LP6）。”之所以缩减内存容量，是因为内存市场持续供货紧张，调低内存规格是保障稳定供货的唯一办法。

但没过多久马斯克又补充说明，AI5 不再沿用 72GB 内存，现在改为 96GB。按照他的说法，特斯拉“决定小幅上调 AI5 的内存至 96GB；否则就会只有特斯拉一家企业使用这款 LP5 内存的最低配置版本。”

马斯克同时也分享了自己对于人工智能发展的看法。上个月马斯克就曾坦言，人工智能目前“尚且不足以开发对性能要求极高的软件”，不过他同时提出，人工智能很快就会具备这项能力。

此前有一位 X 平台用户留言称，如果想要体会人工智能迭代速度有多快，只能经常拿它写程序；可是频繁使用又更容易诱发人工智能精神病，导致使用者很难向外讲清楚人工智能取得的各项进步。针对这条留言，马斯克表示认同，只回复了一句：“确实如此。”

IT之家注意到，人工智能精神病这个说法从去年开始受到关注。当时加州大学的一位精神科医生发出警示，聊天机器人有可能让本身就具备患病倾向的用户诱发精神病。这名医生解释，当现实情况和用户自身预期不符的时候，人工智能无法帮助用户修正自身的认知体系，进而让使用者更容易患上这类精神问题。