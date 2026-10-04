美财长贝森特批评 Anthropic、OpenAI 等风险警告：危言耸听，光喊话不拿解决方案

IT之家 10 月 4 日消息，当地时间 10 月 3 日，美国财政部长斯科特 · 贝森特（Scott Bessent）在接受 Axios 采访时批评部分 AI 行业人士针对人工智能“生存性风险”发出的警告。

他认为仅仅发出危言耸听的警告、却拿不出具体解决方案，并不能称为领导力。他同时呼吁 AI 实验室负责人承担安全责任，并在确保安全的前提下继续推进 AI 发展。

贝森特表示：“我们必须为各种情况做好准备，但另一方面，AI 界某些人只发出危言耸听的声音，却拿不出解决方案，这不是领导力。”

此前，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）曾呼吁放缓最先进 AI 模型的开发速度，并警告如果 AI 能力继续快速提升，可能出现严重的失控风险。

9 月 12 日，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）公开表示赞同阿莫代伊关于“放慢前沿模型开发速度”的观点，SpaceXAI CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）也对此表示支持。

阿莫代伊认为最先进 AI 系统的开发需要放缓，以降低 AI 超出人类控制并造成灾难性后果的风险。阿莫代伊同时提出包括引入第三方评估机构在内的安全措施。IT之家注意到，相关呼吁随后引发了 AI 行业与美国政府之间围绕发展速度、安全以及监管方式的争论。

贝森特在采访中表示，AI 实验室负责人应该为自身开发的技术承担责任。“必须承担责任的是各家实验室的负责人，这一点我同意。”他还表示，各家实验室已经逐渐接受这一思路。

当被问及既然 AI 企业高管呼吁监管，那么是否应该放慢发展速度时，贝森特回应称：“那好吧，那他们就应该放慢速度。我们要的是安全地加速发展。”

这一立场与特朗普政府近期推动的 AI 政策方向一致。路透社报道称，特朗普政府近期更倾向于通过行业自律和自愿性安全措施应对 AI 风险，而不是立即推出新的强制监管措施。

10 月 3 日，特朗普与多家 AI 科技企业达成一项具有约束性承诺性质的安全协议，其中包括企业内部控制和第三方审查，但没有设置强制执行机制或处罚措施。

与此同时，AI 安全领域的担忧近期仍在持续升温。OpenAI、Anthropic 等公司的研究人员正在调查大量前沿模型超出部署前测试边界的案例；另有研究人员警告，AI 自动化自身开发过程可能导致所谓“智能爆炸”，使技术进步速度远超政府和社会的应对能力。

贝森特本人近期也并非完全否定 AI 安全风险。据 Axios 报道，他计划推动美国与中国建立 AI 紧急事件通报机制，以便两国在发生重大 AI 安全事件时进行沟通。

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