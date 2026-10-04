总投资 114 亿元，深圳“国之重器”自由电子激光装置进入全面加速建设阶段

IT之家 10 月 4 日消息，深圳中能高重复频率 X 射线自由电子激光项目西区主体工程于 9 月 30 日在光明科学城正式启动建设。这标志着这一“国之重器”进入全面加速建设阶段，也意味着粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设迈出关键一步。

IT之家查询获悉，该装置位于光明科学城大科学装置集群核心区，由深圳先进光源研究院和深圳市光明科学城发展建设有限公司联合共建，占地约 40.52 万平方米，总建筑面积约 23.2 万平方米。

据南方日报，该项目总长度约 1.8 公里，横跨三座山体、一座水库，总土方总量超过 440 万立方米。本次启动建设的西区主体工程主要包含低温大厅 A、低温大厅 B 及公用设施 A、束流测试大厅、超导高频测试组装大厅等建筑，预计 2028 年建成，将承担直线加速器带束调试、加速器关键部件研发测试、超导加速器模组批量集成等任务，为装置 2032 年建成出光奠定基础。

据科技日报，该装置是世界领先的新一代 X 射线相干光源大科学装置，也是深圳建市以来技术复杂度最高、投资规模最大的世界级第四代光源类“国之重器”。项目总投资 114 亿元，是深圳首个通过国家发展改革委“窗口指导”的大科学装置，也是全国首台由地方主导投资建设的先进光源大科学装置，可行性研究报告于 2024 年 7 月获正式批复。

从技术定位来看，该装置基于超导直线加速器，设计电子束能量为 2.5GeV，重复频率达到 1MHz，出光波长覆盖 1 至 30 纳米。深圳先进光源研究院披露的信息显示，这是全球唯一一个优势波段位于软 X 射线波段的高重频自由电子激光装置。装置建成后，将填补我国高重复频率软 X 射线自由电子激光的空白，为科学家和企业用户提供具有超高时间分辨、空间分辨和能量分辨能力的研究手段。

该装置可在飞秒尺度实现对原子、分子微观结构的无损动态监测，被称为观察物质世界的“高速摄像机”，将为信息、生命、材料、能源等领域前沿研究提供重要支撑，并为极紫外光刻、量子材料、生物医药等关键核心技术突破提供变革性发展机遇。

目前，该装置第二批预研项目已进入收官阶段。经过三年集中攻关，建设团队在超导加速器、高重复频率技术、实验站关键设备等领域取得了一系列里程碑式突破。按照规划，该装置预计于 2032 年 9 月出光。