《最终幻想 9》Not Alone 音乐盒开启预购：本月发售，售价 24.99 英镑

IT之家 10 月 4 日消息，史克威尔 · 艾尼克斯（Square Enix）现已正式公布《最终幻想 9：永不孤单》（Final Fantasy 9: Not Alone），这款全新产品不久之后就会发售。粉丝无需等待太久便可以入手这件《最终幻想 9》的新品，而且它的定价相当实惠。

《最终幻想 9》被广泛视作史上最优秀的角色扮演游戏之一，2016 年推出的重制版更是进一步巩固了这份口碑。这款史克威尔在 2000 年打造的经典佳作时至今日依旧有着不俗的游玩体验，不少粉丝一直呼吁，希望本作能够像《最终幻想 7》那样进行彻底的重制。虽然该诉求至今尚未落地，但原版游戏玩起来依旧十分有意思。

史克威尔 · 艾尼克斯官方商城已经正式开启一款名为“永不孤单”的全新《最终幻想 9》音乐盒的预购。这件小巧的收藏品以吉坦以及伙伴嘉妮特、比比、阿德尔伯特、芙蕾雅、艾可、奎娜、阿马兰特的人物剪影作为核心设计元素。产品体积不大，尺寸仅为 5.99 × 5.30 × 3.98 厘米，小小的盒子上容纳下全部主角一行人。《最终幻想 9：永不孤单》预购售价为 24.99 英镑（IT之家注：现汇率约合 222.3 元人民币），属于价格比较亲民的周边藏品。

史克威尔 · 艾尼克斯计划于 2026 年 10 月也就是本月发售这款音乐盒，粉丝不用久等就可以把这件全新的最终幻想周边收入收藏。音乐盒播放的曲目正是《最终幻想 9》原声当中的《Not Alone》。过去几个月，史克威尔 · 艾尼克斯陆续推出过多款隶属于不同最终幻想作品主题的音乐盒，主打该系列当中的经典乐曲。每一款音乐盒的设计都经过精心挑选，设计灵感“直接取自乐曲在游戏当中出现的场景，唤起玩家对于该系列的珍贵回忆。”

音乐盒这类周边和最终幻想本身的调性十分契合，音乐在该系列作品当中一直占据非常重要的地位。史克威尔 · 艾尼克斯有不少周边产品都围绕精彩的游戏原声展开，也正是这些配乐让每一部游戏更加令人难忘。此外，《最终幻想 10：Eternal Calm》双碟黑胶唱片套装将于 2026 年 11 月发售，对于收藏爱好者而言，眼下正是入手各类系列周边的好时机。

随着《最终幻想 7：启示录》将于明年发售，为重制三部曲画上句号，玩家还有不少内容值得期待。鉴于粉丝群体一直呼声很高，今后史克威尔 · 艾尼克斯是否也会用同样的思路去重制《最终幻想 9》，值得继续关注。