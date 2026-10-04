Kubb 定制“黄金机箱”引关注：实为 CNC 镀金，并非 13kg 纯金打造

IT之家 10 月 4 日消息，法国 PC 厂商 Kubb 于当地时间 9 月 25 日为一名客户定制了一台特殊版 Kubb Fanless，外观采用金色工艺，相关照片一经发布后便引发关注。

最初 FanlessTech 报道称，其外壳采用 24K 纯金材质，如果按照约 13 公斤纯金计算，仅机箱的价值就达到了约 170 万美元（现汇率约合 1,142.4 万元人民币）。该说法随后被多家科技媒体引用。

后续，Kubb 已向法国媒体 Les Numériques 确认，该机并非由 13 公斤纯金制成，而是在 CNC 加工的基材外由法国奢侈品工匠进行黄金镀层处理，因此不能按 13 公斤黄金的市场价值计算。

Kubb Fanless 是一款采用无风扇被动散热设计的迷你 PC。标准版尺寸为 120×120×120 毫米，机身采用铝制散热结构，重约 2.1 公斤，起售价为 1,595 欧元（IT之家注：现汇率约合 12,079 元人民币）。

在硬件方面，Kubb Fanless 提供英特尔酷睿 Ultra 5 225H、Ultra X7 358H 以及 AMD 锐龙 AI 5 340 等处理器选项，最高可选 128GB DDR5 内存，存储采用 1TB M.2 NVMe SSD，并可选第二块 M.2 SSD。

黄金用于散热外壳也并非完全没有技术意义。此前报道援引 FanlessTech 的说法称，黄金导热性能高于铝，因此理论上有利于被动散热。不过，铜的导热性能更高，而且成本远低于黄金，因此采用黄金更多是定制外观和奢华属性，而非追求成本效益最高的散热方案。