红眼毛腿三瓣嘴，科学家近百年来首次在萨利希海发现新型海蜘蛛

IT之家 10 月 4 日消息，科学家在加拿大不列颠哥伦比亚省与美国华盛顿州之间的萨利希海发现了两种此前未知的海蜘蛛物种，这是该海域近一个世纪以来首次描述新的海蜘蛛。

据 UBC 官方新闻稿和 CNN 报道，这项研究由不列颠哥伦比亚大学（UBC）动物学硕士生 Cormac Toler-Scott 主导，相关论文发表在《Organisms Diversity & Evolution》期刊上。

研究团队在 2023 年 9 月至 2024 年 8 月期间，通过水肺潜水在深达 18 米的海域采集样本，调查范围覆盖 Quadra Island、温哥华、Bamfield 和维多利亚等地的多种海洋栖息地。他们共采集了超过 150 只海蜘蛛个体，结合扫描电子显微镜成像和 DNA 分析，最终确认了两种新物种，同时重新描述了该区域另外五种已知的海蜘蛛，并编制了一份可用于识别萨利希海及温哥华岛西海岸海蜘蛛的检索表。

两种新物种形态差异显著，其中一个物种被命名为 Callipallene pilosuspedes，种名源自拉丁语“pilosus”（意为“多毛的”）和“pedes”（意为“足”），指其下腿覆盖着长而弯曲的刺。该物种拥有红色的眼睛、一条末端带爪的短吻，以及一个三角形、三唇的嘴部开口，周围布满感觉触须 ——UBC 将其形容为“一个微型的海洋沙拉克坑”。研究人员还观察到，这种海蜘蛛拥有高度灵活的携卵肢（ovigers），能够缠绕在自己的腿上，利用附着的梳状刺进行自我清洁。不过，该物种在研究期间仅采集到一只标本。

另一个新物种被命名为 Tanystylum kiixin，种名取自标本首次采集地附近的一处古老原住民村落遗址，发音为“kee-hin”，源自海浪拍打该村落所在海岸的声音。与 C. pilosuspedes 不同，T. kiixin 的携卵肢更小且灵活性较差，导致它无法有效清洁自身，身体上常积聚碎屑和微小寄生虫。研究团队反复观察到这种海蜘蛛身上附着有微小的寄生生物，Toler-Scott 向 CBC 形容其为“生态系统中的生态系统中的生态系统”。

IT之家注：海蜘蛛并非真正的蜘蛛，而是一类约 5 亿年前就已演化的海洋节肢动物，与蝎子、蜘蛛和马蹄蟹有亲缘关系，但它们从未离开海洋。海蜘蛛的腿数最多可达 12 条，通过一条称为“吻”的吮吸式附肢进食。

据 CNN 报道，目前已识别出近 1400 种海蜘蛛，体型跨度从不足 1 厘米到南极物种的 70 厘米以上。许多浅水物种体型较小，以寄生在较大生物体上的方式生存。

两种新物种均发现于一种名为水螅（hydroid）的水下生物上。据 CBC 描述，水螅“像一只附着在海底的水母”，海蜘蛛从不离开它，在其上行走并用吻部啃食其组织，因此可被视为这种较大生物的寄生虫。

此项研究还产生了几种此前从未测序过的海蜘蛛物种的遗传数据。Toler-Scott 向 UBC 表示：“仅仅一个野外季就表明，萨利希海还有更多多样性等待被发现。”此前，萨利希海及温哥华岛区域仅有约 20 种海蜘蛛被记录在案。两种新物种已在全球数据库完成注册。