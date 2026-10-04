战地工作室欧洲区副总裁谈《战地 6》：不盲目追赶竞品，专注玩家需求

IT之家 10 月 4 日消息，尽管在临近交付的冲刺阶段历经波折，但《战地 6》（Battlefield 6）所收获的市场反响却与《战地 2042》（Battlefield 2042）截然相反 —— 首发极为顺畅，不仅斩获如潮好评，更引发了强劲的销售热潮。

该作在上市前三天内销量便突破 700 万套，并一举夺得 2025 年度美国最畅销游戏的桂冠。

EA 战地工作室欧洲区副总裁兼总经理丽贝卡 · 库塔兹（Rebecka Coutaz）在接受 GamesIndustry 采访时表示，DICE 及其协同团队并未满足于既有功绩止步不前，而是将目光投向了玩家社群的真实反馈与底层技术革新，以深度研判该系列的未来演进路径。

此外，库塔兹认为，竞争能促使开发者承担更多风险、发挥创意并尝试创新，但她并不赞成追逐竞争对手。

如果我们只是一味盲目追赶竞品，就绝不可能打磨出真正的好游戏。我们之所以立项开发，是因为我们始终对自己的方向深信不疑。

“毋庸置疑，我们始终在密切审视整个行业的竞争动态，”库塔兹强调，“但我们绝不会被竞品牵着鼻子走，那绝非我们制作游戏的底层逻辑。如果我们满脑子想的都是追逐竞品，根本不可能做出卓越的作品。我们打磨游戏，是因为对自身坚守的理念拥有充分信念，更源于我们时刻在聆听核心玩家的心声与实际诉求。存在外部竞争是坏事吗？显然不是。它能够倒逼我们向前，促使团队去承担更多挑战与风险、尽情挥洒创意、勇于打破常规 —— 但无论如何，我们绝不会盲从任何竞争对手。”

她最后总结道：“对整个团队而言，至关重要的永远是玩家的即时回馈 —— 只要他们乐于沉浸其中、切实享受到纯粹的快乐，并热切期盼更多后续内容，我们的努力就具有了最坚实的意义。”