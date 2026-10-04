2026 年主机第一方新作评分对比：任天堂 9 款游戏均分 80.33 领跑索尼、微软

IT之家 10 月 4 日消息，主机大战仍在持续，任天堂、PlayStation 以及 Xbox 不断推出高质量新作，力图争夺主机市场的主导地位。而纵观 2026 年，任天堂已经在一个关键维度上取得了相对于竞争对手的优势。

到目前为止，任天堂今年的表现十分亮眼，陆续推出了《宝可梦 Pokopia》以及《星际火狐》等重磅作品。该公司持续依靠自家 IP 作为主机的核心卖点，即将发售的《塞尔达传说：时之笛》重制版就是很好的例子，它也是 2026 年最受期待的游戏之一。

IT之家注意到，游戏媒体《The Gamer》整理了 Metacritic 平台上任天堂、索尼、Xbox 游戏工作室第一方作品的数据后发现，2026 年截至目前任天堂处于领先位置，旗下新作均分达到 80.33 分。本次统计不包含移植版、追加内容与复刻版，但完整重制作品纳入统计范围。最值得一提的是，任天堂今年发售的第一方游戏数量也是三家之中最多，一共九款；PlayStation 与 Xbox 则各为六款。任天堂有六款 2026 年的新作媒体均分超过 80 分，而 PlayStation 和 Xbox 的第一方作品当中仅有三款达到这一水准。

虽然 Xbox 的作品平均分不及任天堂，但三家厂商之中，只有 Xbox 拥有一款拿到 Metacritic 90 分的游戏，也就是《极限竞速：地平线 6》。评测出炉之后，这款游戏立刻被视作年度游戏的有力竞争者，也正是它拉高了 Xbox 整体均分。几家厂商都出现了评分落差较大的作品，《漫威金刚狼》与《光环：战役进化》的市场反响就不如发行方此前预想的那般理想。

尽管从数据上看任天堂暂时领先，但三家厂商的整体平均分差距并不算大。对三家平台而言，今年整体的表现都还算不错。任天堂一直坚持依靠独占游戏留住平台玩家；索尼则开始调整策略，减少向 PC 移植，力求把自家游戏保留在 PlayStation 平台。与此同时 Xbox 也正在转向主机独占路线，在开发后期取消了《战争机器：事变日》原定的 PS5 移植计划，同时依旧维持对 PC 市场的布局。在这样的行业环境之下，实力过硬的第一方游戏对于平台成败而言至关重要。

任天堂今年已经交出了一份亮眼的答卷，而 2027 年还有望更进一步。任天堂明年的重头戏无疑就是《宝可梦风 · 波》，该作标志着宝可梦系列正式进入第十世代。其余已经规划好的第一方新作还包括《密特罗德绝境嗜生》以及《星之卡比跃然世界》。