现代汽车计划部署 2.5 万台波士顿动力 Atlas 机器人，并建设年产能 3 万台的美国工厂

IT之家 10 月 4 日消息，波士顿动力上周宣布，已在现代汽车集团位于美国佐治亚州萨凡纳附近的 Metaplant America 园区内启用机器人 Metaplant 应用中心（RMAC），作为人形机器人 Atlas 的测试与训练中心，用于将 Atlas 直接整合进现代汽车集团的汽车制造业务。

波士顿动力官方宣布，Atlas 机器人目前已在 RMAC 开展训练，训练员通过遥操作的方式控制机器人。波士顿动力首席产品与技术官扎克 · 杰克逊斯基（Zack Jackowski）表示：“我们正与现代汽车集团一道，在企业规模上开创物理 AI。我们已确立清晰的战略，以优化 Atlas 的供应链、生产、测试和部署能力。RMAC 强化了我们的共同愿景，即让机器人通过使工作更安全、更高效来放大人类潜能。”

据介绍，现代汽车集团计划在未来几年内，将 2.5 万台 Atlas 部署到旗下现代和起亚在全球的工厂，同时还将在美国建设一座年产能 3 万台机器人的生产设施。

现代汽车集团 7 月发布机器人战略声明，确认 Atlas 将于 2028 年率先在佐治亚州 Metaplant 开始部署，初期用于零部件排序，到 2030 年目标扩展至零部件装配。波士顿动力官方新闻稿也称，到 2030 年 Atlas 的应用将扩展至零部件装配。

波士顿动力官方在 CES 2026 上发布了 Atlas 量产版：该机器人拥有 56 个自由度、关节可全向旋转，臂展最高 2.3 米，最大可举起 50 公斤的重物，可在零下 20 ℃ 至 40 ℃ 的温度范围内工作，电量不足时可自行前往充电站更换电池。另外，Atlas 持续负载能力为 30 公斤，单次电池续航约 4 小时。

在后续规划方面，波士顿动力计划于 2027 年将 RMAC 迁入同一园区内的新建筑，面积约为目前的 10 倍，并从明年起探索 Atlas 在其他行业的应用。据 The AI Insider 报道，相关行业包括航空航天、半导体、物流、食品饮料和生命科学等；据 Automotive World 报道，波士顿动力正与 Spot 和 Stretch 机器人的现有客户洽谈，将 Atlas 的训练拓展到航空航天、半导体和物流等领域。

此外，据 Interesting Engineering 报道，随着工作场所自动化推进，起亚工会已要求设立专门机构，在 AI 时代维护劳工权益；现代汽车副会长张在勋此前回应了外界对失业的担忧，称机器人集群的运营、训练和维护仍需要人类员工，用工需求将持续存在。

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