我国首个海上注碳增气平台主体建造完工，投产后每年可在海底地层封存二氧化碳超 100 万吨

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻今日从中国海油获悉，我国首个海上注碳增气技术示范应用工程 —— 东方 1-1 气田新建中心平台主体建造完工，全面进入调试阶段。

项目投产后每年可在海底地层封存二氧化碳超 100 万吨，对于推动我国海洋能源行业大规模深度降碳具有重要意义。

IT之家注：东方 1-1 气田注碳增气中心平台重量近 1.7 万吨，高度超过 28 层楼，甲板总面积超 1 万平方米，相当于近 22 个标准篮球场大小。平台可将开采伴生的二氧化碳“变废为宝”，捕集提纯后加压回注地层，既能提升难采天然气的采出率，又能实现二氧化碳永久封存。

东方 1-1 气田是我国首个海上自营气田，也是代表性的海上富碳气田，自 2003 年建成投产以来，累计产气超 500 亿立方米。随着气田开发进入中后期，产出的天然气呈现量减碳增态势，注碳增气技术因此具备了从理论走向实践的应用条件。

按照设计，东方 1-1 气田二氧化碳捕集封存利用项目将首次在海上实现注碳增气技术的大规模运用。项目全面投产后每年最多可向地层中注入超百万吨二氧化碳，将助力我国打造海上固碳产业高地，推动二氧化碳在工业领域实现更为广泛的资源化利用。