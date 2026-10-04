小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版预售：纳米柔光屏，2705 元起

IT之家 10 月 4 日消息，小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版今日开启预售，将于 10 月 12 日 20:00 正式开售，新品首销价 2705 元起：
55 英寸（432 分区）：2705 元起，国补到手价 2299.25 元起
65 英寸（528 分区）：3411 元起，国补到手价 2899.35 元起
75 英寸（720 分区）：4117 元起，国补到手价 3499.45 元起
85 英寸（864 分区）：5293 元起，国补到手价 4499.05 元起
这款电视搭载 RGB-Mini LED 背光技术，三原色独立发光，整机功耗降低 30%，色域覆盖 100% BT.2020，色准 ΔE≈2；升级纳米柔光屏，采用 AG 纳米纹理工艺，防眩光、抗倒影、更护眼；原生 180Hz 刷新率，竞技模式刷新率可达 360Hz。
这款电视峰值亮度达到 1300nits，支持小米青山护眼；搭载 5 核 A55 处理器，配备 3GB 内存 + 64GB 存储；搭载 HDMI 2.1 接口 ×2、HDMI 2.0 接口 ×1；搭载澎湃 OS 4，支持新一代超级小爱、小米生态智能互联。
IT之家附这款新品详细参数如下（55 英寸）：
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