马斯克：Robotaxi 夜间运营延长至 23 点，正着力攻克夜间宠物识别难题

IT之家 10 月 4 日消息，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克于当地时间周六透露，奥斯汀地区的无人驾驶出租车（Robotaxi）运营结束时间将由晚间 22 点延长至 23 点。同时他提到，研发团队一直致力于攻克一个相当隐蔽棘手的问题。

“我们目前着力解决的核心问题，就是避免在夜间视线不佳的情况下碾过宠物。”马斯克在 X 平台发帖写道，“直白地说，就是要防止在黑暗环境当中，灰色的小猫跑到灰色沥青路面上时发生事故。”

历经多年延期之后，特斯拉的无人驾驶出租车已于去年在奥斯汀投入试点运营。自那以后，特斯拉逐步扩大服务范围，覆盖奥斯汀、得克萨斯州其他城市以及佛罗里达州。

特斯拉的 Cybercab 依靠“摄像头视觉以及各类传感器”完成环境感知与行驶导航。在车辆使用手册当中特斯拉也写明：光照不足的环境，包括夜间没有路灯或者照明很差的道路，会限制摄像头输出精准视觉信息的能力。

猫狗这类动物的行动难以预判，会突然窜冲到车道上，相比常规通行车流而言属于更高风险的道路目标。

周六马斯克这条帖子下有网友留言，马斯克在回复当中提出，可以借助 AI 辅助摄像头处理，以此改善夜间识别能力。

“由人工智能完成光子计数分析之后，可见光摄像头在黑暗环境下也可以拥有很不错的识别效果。”他表示。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正在针对特斯拉 FSD 的摄像头感知系统展开调查，核查这套系统能否在能见度不理想的条件下有效识别道路危险物。

据IT之家了解，无人驾驶出租车行业的领头羊 Waymo 采用了一套和特斯拉不一样的方案：激光雷达（LiDAR），依靠激光光束扫描周边环境。不过去年的一个深夜，一台 Waymo 车辆依旧撞死了一只名叫 Kit‑Kat 的 9 岁虎斑猫；这件事发生之后，周边不少居民纷纷发帖悼念这只小猫。

根据特斯拉向美国国家公路交通安全管理局提交的事故报告，2025 年 9 月，奥斯汀一台用于 Robotaxi 运营的特斯拉 Model Y 撞到了一只突然冲上马路的狗。事后这只狗自行跑开，看上去并没有受伤。

马斯克本人曾经养过猫，其中一只取名叫薛定谔（Schrödinger），名字源自物理学家那个著名的猫咪思想实验。马斯克曾经坦言，自己“努力试着去喜欢”薛定谔，但是“这只猫完全没有投桃报李，一丝好感都没有回馈给我。”

“后来有一天，它就消失不见了。”他说道。