马斯克旗下 xAI 上诉成功，明尼苏达州 AI 虚假裸照禁令被暂时叫停

IT之家 10 月 4 日消息，据路透社报道，埃隆 · 马斯克旗下的 xAI 于当地时间本周五成功说服美国一家联邦上诉法院，叫停明尼苏达州的全美首个 AI 生成虚假裸照禁令。这家科技兼社交媒体企业正在提起诉讼，主张该项州立法律违宪。

IT之家注意到，总部设在圣路易斯的美国第八巡回上诉法院下发裁定，应 xAI 的请求颁布临时禁令，暂时搁置该法案的实施。就在上个月，初审法院的法官曾经驳回马斯克一方申请暂停法律施行的诉求。

这项明尼苏达州反“脱衣伪造（nudification）”法案于 8 月 1 日正式生效。法规禁止网站运营方、软件开发者以及其他相关主体，放任用户生成写实图像；这类图像会刻画可识别当事人的私密身体部位，而原始照片当中本不存在这些身体影像。

xAI 提出诉讼主张：该法案限制了受美国宪法保护的言论自由。

明尼苏达州总检察长基思 · 埃里森的办公室于周五发布声明，表示对上诉法院的这项裁决感到失望。在 xAI 继续推进上诉程序的过程当中，州政府方面仍将维护这部新出台的州法律。

“明尼苏达州的反脱衣伪造禁令，旨在禁止 AI 技术产品生成色情图像。这类图像以极其恶劣的方式伤害、骚扰普通民众。”埃里森的发言人约翰 · 斯泰尔斯说道。

地区联邦法官多诺万 · 弗兰克上个月作出初审判决，认为 xAI 并没有能够证明，在对该法律提出异议的过程当中自身会遭受无法弥补的损害；同时法官指出，该公司申请紧急禁令的时机已经过晚。

在本次上诉当中，xAI 对初审法官提出的“起诉存在拖延”这一结论予以反驳。该企业同时表示，自家的 Grok Imagine 工具已经设置了“严密防护机制”，阻止针对真人生成脱衣或者性化图像。

对于那些绕过 Grok 的技术拦截、未经许可制作他人性影像的用户，xAI 已经开始发起起诉。

明尼苏达州此前曾恳请上诉法院不要叫停这项法律。该州称，今年出台这项立法，目的是遏制所谓“数量惊人的儿童性虐待素材”的传播，而 Grok Imagine 这类 AI 产品正是此类有害内容的生成工具。