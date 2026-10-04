雪铁龙旗下经典车型 2CV 将以纯电形式复活：10 月 11 日巴黎亮相，量产版预计 2028 年推出

IT之家 10 月 4 日消息，据外媒 carscoops 报道，雪铁龙旗下经典车型 2CV 时隔 36 年后将以纯电动城市车的形式重新亮相，该车将延续原版经典设计元素，同时主打“亲民售价”，将于 10 月 11 日在巴黎登场，而量产版预计于 2028 年推出。

从目前雪铁龙设计总监 Pierre Leclercq 公布的预告图来看，新 2CV 采用了明显的复古设计。车辆配备带有凹槽纹理的发动机舱盖，以及从圆润前翼子板中向外凸出的半圆形 LED 大灯。车身还可以看到复古风格的门把手和轮毂设计，C 柱位置则布置了转向灯。此前公布的预告信息显示，新车整体轮廓也将延续初代 2CV 的部分设计特征，车头还可能配备带灯光效果的双人字标。

作为一款城市纯电动车，新 2CV 的车身尺寸预计会小于雪铁龙 C3，并有望成为已经停产的 C1、C2 等小型城市车型的某种继任者。

雪铁龙 CEO Xavier Chardon 今年早些时候接受媒体采访时透露，量产版 2CV 的起售价预计低于 1.5 万欧元（约合 1.7 万美元），且为补贴前价格。如果这一价格最终实现，新 2CV 将成为雪铁龙旗下售价最低的乘用车。雪铁龙目前还有价格更低的 Ami，但该车型在欧洲被归类为重型四轮车，并不属于传统乘用车。

正式上市后，新 2CV 将进入欧洲超低价电动车市场，并与雷诺 Twingo、日产 Pixo、达契亚 Spring、本田 Super-N、比亚迪 Dolphin Surf 以及即将推出的大众 ID. Up 等车型展开竞争。相比传统 A00 级或 A 型小车，新 2CV 有望进一步降低售价；与此同时，其安全性和整体精致程度预计也将高于价格极低的重型四轮车。

作为参考，初代雪铁龙 2CV 于 1948 年巴黎车展首次亮相，不过其车型开发需求早在上世纪 30 年代就已经提出。这款车曾被称为“车轮上的雨伞”和“铁皮蜗牛”，最初的设计目标是让车辆能够搭载两名农民、50 公斤土豆或一篮鸡蛋，以 60 公里 / 小时的速度通过耕地，同时避免鸡蛋破裂。

2CV 此后累计生产 42 年，期间经历了多次改款，但始终保留标志性的车身轮廓以及独特的互联式悬架结构。车型名称中的“2”则源自其发动机的两税制马力。1990 年最后一辆 2CV 驶下生产线时，雪铁龙已经在全球累计生产约 510 万辆。