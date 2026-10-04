美国买家曝购买英伟达 RTX 5090 整机时遭经销商要求签署“转售承诺”：禁止带出境，概不例外

IT之家 10 月 4 日消息，据外媒 Tom's Hardware 报道，近期一名美国消费者 Krothic 在 Reddit 发帖，称自己在加州图斯廷（Tustin）一家经销商 Micro Center 门店购买内含英伟达 RTX 5090 显卡的整机时，被要求签署一份“购买者声明”（Advanced Computing Product Purchaser Declaration），承诺不得将显卡带出美国境外，这一要求令其感到意外。

IT之家获悉，相应“声明”文件要求 RTX 5090 购买者提供法定全名、住宅或企业地址、政府签发的带照片身份证件、电话号码和电子邮箱等信息。如果实际最终用户与购买者不同，还需要提供最终用户信息，同时填写产品安装地点以及计划用途。声明中还明确要求购买者承诺“禁止将显卡带出境外、也不得向其他计划将显卡带离境外的消费者出售该产品”。

对此，Reddit 帖子中的其他用户表示，他们此前购买类似高端显卡时并没有遇到这一要求。不过，也有用户表示，自己去年夏天在另一家经销商 Central Computers 购买显卡时，同样被要求填写过类似但内容更加详细的表格。

从目前情况来看，这一政策可能更多是作为一种威慑手段，用于限制部分消费者通过购买高端 GPU 后转卖获利的行为，目前 Micro Center 尚未对此事作出进一步回应。