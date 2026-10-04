好莱坞大师 Phil Tippett 关闭加州伯克利工作室，影迷竞拍获得珍贵特效资产将其数字化上传至互联网档案馆

IT之家 10 月 4 日消息，去年 8 月，好莱坞特效大师、动画师 Phil Tippett 关闭了自己位于美国加州伯克利的工作室。工作室内部各种电影特效资产随即被公开变卖。

公开信息显示，Tippett 及其团队曾参与《侏罗纪公园》《机械战警》《黑客帝国》等众多经典电影的制作，其中最广为人知的作品之一便是《星球大战》。他曾通过定格动画等传统特效技术，为影片中的各种外星生物赋予生命。由于工作室最终进入美国《破产法》第 11 章破产程序，Tippett 被迫关闭工作室，并开始清算尘封的珍贵资料。

综合外媒 kotaku 报道，一名曾参加 Tippett 工作室资产清售活动的影迷 Brandon Sheffield 购买了一个大型 CD 光盘文件夹，随后发现其中保存着大量涵盖 Tippett 电影生涯的资料，于是将其全部数字化并上传至 Internet Archive 互联网档案馆，IT之家附项目地址（https://go.bsky.app/redirect?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Ftippett-archive）。

Brandon Sheffield 表示，在自己竞拍获得相应资产后，其很快意识到其中部分资料此前从未在网络上公开，而且未来可能也不会再以如此高的分辨率出现，因此决定购买这批光盘并完成数字化。目前上传的资料以 ISO 镜像形式保存，包含大量经典电影制作过程中的珍贵素材。例如《星球大战 4：新希望》著名酒馆场景的幕后资料，以及各种定格动画和木偶生物的制作照片，其中包括全息棋盘上的棋子以及垃圾压缩室中的眼球怪物等。

IT之家注意到，相应资料内容并不局限于《星球大战》。其中还可以看到《机械战警》中 ED-209 机器人的制作过程、《地狱男爵》中 Abe Sapien 的皮肤纹理资料、《侏罗纪公园》的线框模型文件，以及特效大师 Ray Harryhausen 90 岁生日活动的照片。

对于电影特效史而言，这些资料尤其具有价值。Phil Tippett 长期以来都是传统电影特效领域的重要人物，他的作品横跨定格动画、模型、木偶以及数字视觉特效等多个时代，也见证了好莱坞从传统实体特效逐渐转向计算机生成影像的过程。对于普通影迷而言，其中许多素材也是首次能够以较高质量看到的经典电影幕后资料。

尽管工作室已经关闭，Tippett 本人似乎并没有完全考虑退休。他此前曾表示自己还没有准备好彻底结束创作生涯。其耗时数十年完成的个人项目《疯狂之神》（Mad God）也成为其长期坚持传统特效创作的代表作品。

随着好莱坞越来越依赖数字特效，传统实体模型、定格动画和实际拍摄的特效道具正在逐渐退出主流制作流程。如今，这些曾经真实存在于工作室中的模型、照片和制作资料，即使最终只存在于博物馆、数字档案馆，甚至一张已经刻录完成的 CD-R 光盘中，也仍然为电影特效史留下了珍贵记录。

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