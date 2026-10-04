国内首部 AIGC 长剧《后西游记》再上新，战天宫篇今日开播

IT之家 10 月 4 日消息，今日，国内首部 AIGC 长剧《后西游记》再上新。10 月 4 日起，第一季 · 战天宫篇将在湖南卫视、芒果 TV 双平台播出，10 月 9 日起，“剧好看”专区播出。

IT之家注意到，神话题材季播剧《后西游记》改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说，其第一季共 30 集，每集 40 分钟。作为《西游记》三大续书之一，《后西游记》原著讲述了因世间众人误解真经，“西游二代”因缘际会再次集结取经的故事。剧集将四十回原书框架与《西游记》原著中的相关伏笔与线索深度融合、相互补充，构建出完整的“西游后传”叙事体系。

故事始于孙悟空封圣一千零八十年之后，长到当年取回的真经变得缺失、引人误读，也长到让诞生过齐天大圣的仙山，再次诞生出一只小石猴（孙小圣）。然而，曾在“生死簿”上被划掉过名字的“十长老”，竟在庆典上当众消失，花果山迎来重重危机。这一切逼着新一代猴王孙小圣成长与觉醒，他追查“生死簿失效”的真相，历地府天宫诸劫，最终与唐半偈、猪一戒、沙弥等人结缘，踏上补取真经的二次西行之路。

IT之家注意到，《后西游记》第一季 · 花果山篇于 8 月 31 日在芒果 TV、湖南卫视电视剧黄金档播出，共 5 集（每集 40 分钟），实时收视率同时段位居省级卫视第一名。

值得一提的是，该剧为“广电 21 条”发布后首部“边审边播”剧集，采取边制作、边审核、边播出的创新模式。既缩短内容创作播出周期，也便于创作端根据审核意见、观众反馈动态优化剧情细节。

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