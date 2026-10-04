System76 更新 COSMIC 项目 PR 模板，禁止贡献者提交利用 AI 辅助完成的代码

IT之家 10 月 4 日消息，开发团队 System76 现已更新 COSMIC 项目的 Pull Request（PR）模板，新增一份强制性检查清单，明确禁止贡献者提交利用 AI 辅助完成的代码。贡献者必须确认提交内容中不存在任何 AI 生成的代码、注释以及描述，否则无法按照要求提交贡献。

公开信息显示，COSMIC 是 System76 基于 Rust 开发的 Linux 桌面环境。在 COSMIC 推出之前，System76 的 Pop!_OS 长期基于经过深度修改的 GNOME 桌面环境。不过，由于 System76 与 GNOME 上游开发者在部分设计理念和功能取舍方面存在长期分歧，公司最终决定开发自己的桌面环境。

IT之家注意到，System76 此前就曾批评 AI 生成代码存在代码过于复杂的问题。该团队认为，AI 通常缺乏理解大型项目深层集成关系所需的完整上下文，因此可能生成看似可用、但实际难以维护的复杂代码，并直接导致代码审查时间明显增加。

目前，System76 旗下唯一不受“No LLM contributions”规则限制的代码库是 cosmic-flatpak。该项目主要用于管理一些与 COSMIC 桌面环境深度绑定、难以直接放入 Flathub 的软件，包括 COSMIC 面板小程序、桌面扩展等。

System76 并不是唯一一家对 AI 生成代码采取严格限制的开源项目。Ladybird 浏览器项目早在今年 6 月就采取了类似措施。其维护者发现，大量缺乏经验的开发者借助 AI 提交代码后，项目维护团队需要投入大量时间审查难以维护的 AI 生成代码，代码审查成本最终超过了项目能够承受的范围。

对于 System76 和 Ladybird 而言，问题并不在于“AI 生成的代码不能用”，而是 AI 生成代码进入大型开源项目后，仍需要由人类维护者长期承担理解、审查、测试、维护成本。因此，这些项目选择直接限制 AI 参与贡献，以减少后续维护压力。