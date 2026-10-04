大量 AI“幻觉”报告压垮维护团队，谷歌暂停部分开源漏洞奖励计划

IT之家 10 月 4 日消息，谷歌宣布，自 2026 年 10 月 1 日起，开源软件漏洞奖励计划（OSS VRP）将不再接收产品漏洞提报。本次规则调整不影响 2026 年 10 月 1 日之前已提交的产品漏洞。

不过，针对部分可能对谷歌云（Google Cloud）产品造成影响的谷歌云代码仓库，如果涉及产品漏洞，谷歌仍可能通过云漏洞奖励计划（Cloud VRP）接收相关报告。

OSS VRP 是谷歌设立的一项专业安全赏金计划，旨在通过激励独立安全研究人员，在谷歌整个开源生态系统中挖掘并负责任地披露安全缺陷。

据 Tom's Hardware 报道，知情人士透露，谷歌工程师与开源代码维护人员已被数以千计的劣质报告彻底吞没。这些报告声称发现了严重漏洞，但深入排查后发现，它们全都是 AI 产生的“幻觉”，根本无效且无法被实际利用。

维护团队不得不将大量精力耗费在验证这些虚假代码上，严重挤占了修复现实中高危漏洞的时间。这正是导致谷歌最终叫停该计划的直接原因。

IT之家获悉，谷歌官方表示，将持续对 OSS VRP 的相关机制进行重组与优化，并计划于 2027 年第一季度公布最新进展。