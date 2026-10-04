海信“猎影 G5 Pro”24.5 英寸显示器预售：2K 320Hz，1777 元（国补后低至 1599 元）

IT之家 10 月 4 日消息，海信旗下“猎影 G5 Pro”24.5 英寸显示器现已在京东开启预约，首发价 1777 元，部分地区国补后低至 1599 元。

d 这款显示器搭载了一块 2560x1440 分辨率 320Hz 超频 Fast IPS 面板，全新墨晶屏实现抗反射 + 防眩双重效果；配备 BFI 2.0 技术，响应时间达到 0.4ms GTG，支持 FreeSync Premium Pro 防撕裂技术。

同时，这款显示器加入了 FPS 专属 Gamma 模式，可提升人物的区分度；色彩方面覆盖 96% DCI-P3 色域，色准 ΔE<1.5，HDR 亮度 600 尼特。

这款显示器采用 FPS 人体工学设计，支持 20° 前后俯仰调节，配备一体式耳机挂架；显示器本体支持 VESA 75x75mm 壁挂，提供 HDMI 2.1、DP 1.4 和 3.5mm 音频接口。

IT之家附显示器参数：

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