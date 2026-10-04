手游《世界计划：缤纷舞台！feat.初音未来》日服主线故事 2028 年初完结，官方将推出后日谈及番外篇拓展剧情

IT之家 10 月 4 日消息，手游《世界计划 缤纷舞台！ feat. 初音未来》官方宣布，本作（日服）各团队的主线故事预计将在 2028 年初迎来阶段性完结。主线故事告一段落后，官方将通过“After Story”后日谈和“Another Story”番外篇两大方向继续拓展游戏剧情。

游戏制作人近藤裕一郎表示，游戏故事其实早已确定最终结局，官方此前也曾在 3 周年访谈及直播中透露，故事总有一天会迎来终点，当时整体剧情进度约已推进至一半。

公开信息显示，《世界计划缤纷舞台！ feat. 初音未来》于 2020 年 9 月推出，本作主要结合 Vocaloid 相关音乐的节奏游戏玩法，讲述 20 名少年少女与初音未来等虚拟歌手共同谱写故事与音乐，国服由字节跳动旗下朝夕光年（NUVERSE）运营，采用免费游玩、付费内购模式。

游戏目前提供 5 个由 5 名角色组成的可游玩团队。按照官方规划，在主线故事完结前，各角色将先完成相同次数的角色活动，也就是玩家俗称的“箱活”或“Banner 活动”，随后再推出各团队的最终章活动，为主线故事画上句号。

主线结束后，首先登场的将是“After Story”（暂译为“后记”或“后日谈”）。该部分将继续沿用目前的时间线，描写各团队在主线结束后的发展，包括角色迎来下一阶段成长以及毕业等剧情。

另一条路线则是“Another Story”（暂译为“外传”或“番外篇”），时间范围将回到主线故事开始至完结期间，用于补充此前没有展现的幕后故事，以及发生在既有剧情空档期间的各种事件。也就是说，主线完结后，《世界计划》的故事将从单一主线转向“主线结束后的故事”与“主线期间尚未描写的故事”两个方向继续发展。

制作人近藤裕一郎特别强调，决定结束主线故事并非因为营收或运营状况不佳。《世界计划》迎来 6 周年后依然保持良好运营状态，如果单纯为了延长故事寿命，实际上并不困难。但与其刻意拖长剧情，官方认为，与其在故事已经能够完整呈现“应该做的事”和“想做的事”时继续延长，不如按照最初规划认真呈现主线故事最终结局，这才是对玩家更加诚实的做法。