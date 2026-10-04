雷柏 VT2/2s MAX V2 版鼠标开启预约：PAW 3955 Ultimate 传感器 + Nordic 54LM20 主控，329 元

IT之家 10 月 4 日消息，雷柏旗下 VT2 MAX V2 系列无线游戏鼠标现已在京东上架，其中 VT2 MAX V2 适用于中大手型，而 VT2s MAX V2 适用于中小手型，定价均为 329 元。

系列手鼠标提供星空黑、皎月白、熔岩红和树莓粉四色，采用亲肤防滑涂层。其中 VT2 MAX V2 尺寸为 126mm x 40mm，重约 55g，为高背收腰设计，适配中大手万金油握法；而 VT2s MAX V2 尺寸为 119mm x 39mm，重约 52g，为中背设计，适配中小手抓握与指握。

硬件上，系列鼠标搭载原相 PAW 3955 Ultimate 传感器 + Nordic 54LM20 主控，提供 1-60000DPI 与 60G 加速度。均支持 1.7mm 内十一档静默高度调节、双轴独立设置与直线修正。原生支持 8000Hz 有线及无线回报率，按键延迟低至 0.155ms，支持 32ms 内消抖调节。

续航与驱动上，系列鼠标内置 800mAh 锂电池，最高续航约 750 小时，支持有线、无线及触点充电，充电 1 分钟号称可用约 6.5 小时。鼠标兼容双系统本地与网页端驱动，支持板载与云存储及配置随应用自动切换。

IT之家附产品参数：

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