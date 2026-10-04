我国科学家赴尼泊尔开展联合科考，研判喜马拉雅冰冻灾害

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 4 日），我国喜马拉雅“8·26”极端地质灾害应急跨境科学考察队从成都启程赴尼泊尔，开展冰冻圈与岩石圈巨灾应急联合科考。本次科考共有十余家高校与科研院所 50 余名科研人员参加。

今年 8 月 26 日，尼泊尔北部边境地区突发冰川崩塌，引发跨境泥石流，造成重大人员伤亡。灾害源区位于尼泊尔境内，致灾过程跨国界演进，我国西藏吉隆口岸为主要承灾区。由于单边调查难以完整还原灾害全貌，赴尼泊尔现场溯源成为还原灾害全链条的关键一步。

中国科学院院士王成善称，我们从境外源区到境内吉隆口岸受灾区，再到境外下游区，开展全流域的科学考察。带着问题去，带着证据回，为灾情评估和过程重建提供重要基础，为吉隆口岸的重建，也为喜马拉雅山冰冻圈、岩石圈、巨灾防治提供科学支撑。

成都理工大学副校长侯明才称，喜马拉雅冰冻灾害，单靠一个国家的力量很难实现全面研判，中尼联合科考是一次非常宝贵的实践。具体解决以下几件事：一是把灾害源区到沟道转换过程补全；二是算清全流域沉积物厚度分布；三是给吉隆口岸重建和下游防范提供一手数据。

IT之家注意到，此次科考将综合运用无人机航测、直升机勘查、野外地质编录采样等技术手段，着力厘清冰岩崩向碎屑流、泥石流、碎屑洪流、洪流逐级链式转化的全过程。量化沿程侵蚀、搬运与堆积规律，为灾害链全过程解析重建、吉隆口岸恢复重建提供扎实科学依据。