我国科学家赴尼泊尔开展联合科考，研判喜马拉雅冰冻灾害

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 4 日），我国喜马拉雅“8·26”极端地质灾害应急跨境科学考察队从成都启程赴尼泊尔，开展冰冻圈与岩石圈巨灾应急联合科考。本次科考共有十余家高校与科研院所 50 余名科研人员参加。
今年 8 月 26 日，尼泊尔北部边境地区突发冰川崩塌，引发跨境泥石流，造成重大人员伤亡。灾害源区位于尼泊尔境内，致灾过程跨国界演进，我国西藏吉隆口岸为主要承灾区。由于单边调查难以完整还原灾害全貌，赴尼泊尔现场溯源成为还原灾害全链条的关键一步。
中国科学院院士王成善称，我们从境外源区到境内吉隆口岸受灾区，再到境外下游区，开展全流域的科学考察。带着问题去，带着证据回，为灾情评估和过程重建提供重要基础，为吉隆口岸的重建，也为喜马拉雅山冰冻圈、岩石圈、巨灾防治提供科学支撑。
成都理工大学副校长侯明才称，喜马拉雅冰冻灾害，单靠一个国家的力量很难实现全面研判，中尼联合科考是一次非常宝贵的实践。具体解决以下几件事：一是把灾害源区到沟道转换过程补全；二是算清全流域沉积物厚度分布；三是给吉隆口岸重建和下游防范提供一手数据。
IT之家注意到，此次科考将综合运用无人机航测、直升机勘查、野外地质编录采样等技术手段，着力厘清冰岩崩向碎屑流、泥石流、碎屑洪流、洪流逐级链式转化的全过程。量化沿程侵蚀、搬运与堆积规律，为灾害链全过程解析重建、吉隆口岸恢复重建提供扎实科学依据。
延伸阅读
据新华网报道，此次灾害原因已查明：中国科学院成都山地所冰冻圈应急减灾团队通过分析遥感监测数据、现场回传资料并结合实地踏勘认为，北京时间 8 月 26 日 10 时许，尼泊尔境内蓝塘里壤峰南坡一条冰川在海拔约 5200 米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至 4000 米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，高速冲击约 22 公里后直达海拔 1800 米左右的吉隆口岸，导致该区域约 0.7 平方公里、27 处建筑及相应附属设施被夷为平地。
就灾害链过程，中国自然资源航空物探遥感中心地质灾害调查监测中心主任郭兆成解释称，高位冰崩从山坡垮落下来，高速运动过程中铲刮沟道里的冰碛物，形成高速碎屑流，沿沟道运动并演变为泥石流，冲击口岸设施和境外区域，并继续向尼泊尔方向运动。根据测算，造成吉隆泥石流的冰崩碎屑流运动速度约为每秒 50 米，影响距离达 20 多公里，冲击力比冰湖溃决更大。
吉隆口岸位于西藏自治区日喀则市吉隆县，是中国与南亚交往通商的重要通道。1961 年国务院批准口岸开放，2014 年 12 月中尼双边性口岸恢复通关，2015 年对外扩大开放、升级成为国际性常年开放口岸，2022 年 3 月吉隆边境经济合作区获国务院批复设立，成为中国第 18 个、西藏首个边境经济合作区。
文中提到的“冰冻圈”是指地球表层水以固态形式存在的部分，包括冰川、冰盖、积雪、冻土、海冰等；“岩石圈”则指地球的刚性外层，包括地壳和地幔最上部。喜马拉雅山区山洪泥石流频发，是构造、地形、物源、水源四方面因素叠加耦合的结果：印度板块与欧亚板块碰撞、区域持续抬升且岩体破碎，山高谷深、相对高差达数千米，冰川退缩后留下海量松散冰碛物，西南季风又带来集中强降水。