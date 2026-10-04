连续 4 天单日破亿，2026 国庆档电影票房已超 7 亿

IT之家 10 月 4 日消息，据灯塔专业版，2026 年国庆档（10 月 1 日 —10 月 7 日）档期总票房（含预售）突破 7 亿，《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《欢迎来龙餐馆》《小猪佩奇 · 完美假期》《八仙！》暂列档期票房前五。据悉，2026 国庆档电影票房已经连续 4 天单日破亿。

IT之家整理如下：

《神探之痕迹》2.78 亿元

《什么意思夫妇》1.62 亿元

《欢迎来龙餐馆》4049.38 万元

《小猪佩奇 · 完美假期》3802.58 万元

《八仙！》3723.10 万元

主要影片中，《神探之痕迹》由陈思诚执导，张译、马丽、陈明昊领衔主演，该片取材于真实案件。《什么意思夫妇》是一部由沈春阳执导的喜剧，小沈阳、沈春阳、贾冰、于洋、魏翔主演。《欢迎来龙餐馆》是由宁浩监制，文牧野执导并联合钟伟、郎群力编剧，沈腾、蒋奇明、奥马尔 · 谢里夫主演，李治廷特别出演的反战题材电影，于 2026 年 8 月 11 日在中国内地上映。

根据国家电影局统计，2025 年国庆档电影票房为 18.35 亿元（2024 年国庆档为 21.05 亿元），观影人次为 5007 万；场次为 314.66 万场，同比增长 12.82%；平均票价为 36.64 元，比去年同期降低 3.75 元，同比下降 9.28%；国产影片票房占比为 98.93%。

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