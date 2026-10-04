竞速游戏《星球大战：银河赛车手》获 IGN 8 分评价，10 月 6 日发售

IT之家 10 月 4 日消息，开发商 Fuse Games 旗下《星球大战》IP 竞速游戏《星球大战：银河赛车手（STAR WARS：Galactic Racer）》将于 10 月 6 日正式发售，目前本作全球媒体评分已解禁。

截至IT之家发稿，本作 PC 版在 Metacritic 上获 84 分（基于 16 家媒体评分）、XBOX Series X 版获 86 分（基于 12 家媒体评分）、PS5 版获 88 分（基于 60 家媒体评分）。

IGN 给予本作 8 分，认为游戏机制较有特色，但长时间游玩后容易厌倦：

《星球大战：银河赛车手》最大的特色是融合 Roguelite 元素的赛季式玩法。比赛过程中无法重新开始或倒带，失误和失败都需要自行承担后果，一旦在赛季中途落败，就必须重新进行当前阶段的挑战。玩家可以通过升级车辆属性、安装性能配件、获取特殊装备以及盟友提供的额外能力来强化赛车。每次赛季结束后，当前载具及其升级都会被舍弃，玩家需要重新选择和改装车辆，这也让每一轮比赛都存在一定随机性和风险。

游戏提供陆行飞车、飞行摩托以及全新的悬浮飞车等车型。不同车辆拥有明显不同的操控特性，例如飞行摩托速度更快但较为脆弱，悬浮飞车能够大幅倾斜车身通过狭窄路线，而陆行飞车则拥有更加稳定的操控和更高耐久度。比赛中还可以利用自动驾驶等特殊装备应对复杂路段，并通过撞击敌方车辆将其直接摧毁。类似《Burnout》的慢动作撞毁效果成为战斗与竞速结合的一大亮点。

比赛将在 Jakku、Crait、Lantaana、Ando Prime 等星球展开。不同星球拥有独特的环境机制，例如冰冻星球会影响车辆转向，玩家需要利用赛道上的加热装置解除影响，同时还要避免发动机过热。赛道本身也包含多条路线、自然障碍和不同地形，玩家需要根据车辆配置选择合适的驾驶方式。

不过，游戏目前最大的短板是赛道和星球数量有限。虽然每次赛季都会随机调整赛道顺序、赛事类型，并提供反向赛道，但玩家经过多次挑战后仍会频繁回到相同环境，容易产生重复感。此外，本作不支持本地分屏，仅提供最多 12 人在线竞速，多人模式的体验也因此有所限制。

总体而言，本作并非简单复刻过去的《星球大战》竞速游戏，而是将系列世界观与高速、破坏性竞速玩法结合起来。丰富的载具自定义、精美的赛道设计以及具有风险感的 Roguelite 机制，让这款作品成为《星球大战》竞速题材的一次新尝试，但有限的星球数量也让长时间游玩容易产生疲劳感。