古尔曼：配备 OLED 触控屏的全新苹果 MacBook Pro 将大幅减重

IT之家 10 月 5 日消息，苹果即将对 MacBook Pro 进行一次重大重塑，新机大约会在一个月之内正式亮相。这将是首款支持触控屏的 MacBook，同时也是首次采用叠层 OLED（Tandem OLED）屏幕的机型。除此之外，据彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》中透露，新款 MacBook 相比上一代机型，重量还将会出现“显著”下降。

古尔曼再次提到，新款 MacBook Pro 预计“在下个月之前”发布，也就是说新机有望在 11 月底之前正式和大家见面。新机依旧搭载现有的 M5 Pro 以及 M5 Max 芯片；苹果选择跳过 M6 系列的高端版本，以此加快 M7 芯片的推出进度。

尽管关于这批 MacBook 的传闻已经流传许久，但此前外界大多只了解纸面规格信息：OLED 屏幕、触控功能、灵动岛等等。过去的报道只是说机身会做得更薄，并没有太多关于实际手感的消息。现在依旧没有实物外观的相关信息，但多了一项非常关键的新细节，也就是新机的手感：

新款 MacBook Pro 重量变得更轻，而且是轻了不少。苹果重新设计了机器的内部结构，把零部件小型化，重新排布内部元器件，让整机的便携性得到明显改善。当前 16 英寸 MacBook Pro 重量可达 4.8 磅（IT之家注：约 2.2 千克），而 15 英寸 MacBook Air 仅重 3.3 磅（约 1.5 千克）；因此只要减重幅度足够可观，使用者马上就能察觉到差别。

古尔曼没有给出具体的减重数值。不过对于正在使用现款 MacBook Pro，尤其是 16 英寸版本的用户而言，很多人都会觉得机子偏重。据传苹果正在着手改善这一痛点。

除此之外，古尔曼还提到，随着 macOS 27.2 版本正式发布，macOS Golden Gate 系统当中会加入部分改动，用来适配触控操作以及灵动岛功能。