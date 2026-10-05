365 米超埃菲尔铁塔，德国建造全球最高风力发电机

IT之家 10 月 5 日消息，一台被开发方称作全球最高的风力发电机现已矗立在德国东部人口稀疏的旷野之上，整机高度达到 365 米，已经超过埃菲尔铁塔。

这台巨型风机落户于柏林东南方向的卢萨蒂亚地区一座已有的风电场内。该地区曾经是褐煤开采的核心地带，近些年来正逐步转向发展可再生能源。这台原型机组于上周完成全部高度建设，预计将于 11 月中旬正式落成启用。

建造这座塔楼的、总部位于德累斯顿的工程公司 Gicon 的首席执行官约亨 · 格罗斯曼（Jochen Grossmann）表示，这一设计可以利用更高空域更为强劲、更为稳定的风力。传统风力发电机的轮毂高度，也就是地面距离风轮中心的高度，一般远低于 200 米。

格罗斯曼在周四表示：“在 300 米的高度，风力持续而强劲。同等设备安置在这一高度之后，发电量能够达到现有常规高度机型的两倍以上。”他还补充说，相比现有机型，这台风机一年当中可以发电运行的时间也会更长。

据IT之家了解，这台风机的轮毂高度为 300 米，再加上叶片之后整机总高 365 米。巴黎埃菲尔铁塔高度为 330 米，因此这台风机比埃菲尔铁塔更高；不过它距离德国最高建筑柏林电视塔（368 米）还差一点。

风机的施工工作尚未全部结束，在 11 月 19 日计划启用之前，内部布线还需要完成施工。建设该原型机的目的，就是测算把风机修建到这一超高高度之后，究竟能够带来多大的发电增益。

Gicon 公司打算依托本次原型机获取的数据，继续开发一座风电场，部署 3‑5 台这种超高风机，为后续实现规模化量产铺平道路。

在格罗斯曼看来，巨型风机还有望解决适合建设风电场的土地资源紧缺难题。既有的场址可以改造升级成为“双层”风电场，高矮机型相互搭配；新建场地也可以从一开始就按照这种思路开展规划。

多年以来，德国一直在持续扩大风能、太阳能以及其他可再生能源的使用规模。按照长期规划，德国已于 2023 年关闭国内最后一批核电站。不过在俄乌冲突之后能源价格大幅上涨，这项弃核举措当时也招致不少批评。德国同时计划到 2038 年彻底停止燃煤发电。

德国联邦统计局的数据显示，2026 年上半年，德国国内所生产能源当中有 59.1% 来自可再生能源。其中风能是占比最高的单项能源，贡献了全部发电量的 29.4%。