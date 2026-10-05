软银集团孙正义罕见发出 AI 安全警告，呼吁各国携手应对威胁

IT之家 10 月 5 日消息，据彭博社报道，软银集团创始人孙正义一直被视为人工智能最坚定的拥护者之一。然而他近日坦言，随着 AI 能力的突飞猛进，就连他也对伴随而来的安全风险深感担忧。

周日，在日本京都举行的“科学与技术在社会中的作用”论坛期间，孙正义在与白宫科技政策顾问迈克尔 · 克拉齐奥斯（Michael Kratsios）同台发言时指出，人工智能能力的指数级爆发使得各国建立互信迫在眉睫，唯有如此，各方才能携手驾驭这项技术。

“人类已经承受不起彼此内耗的代价了，”孙正义表示。他补充强调，各国必须联手应对强大人工智能模型所带来的远超以往的巨大威胁；超级智能一旦落入不法分子手中，后果将“极其危险”。

近几个月来，人工智能模型引发的安全漏洞与越权失陷事件频频发生，引发各界忧虑升温。孙正义这一反常态的谨慎表态，正是对此类担忧的真实折射。

作为 ChatGPT 缔造者 OpenAI 的核心投资者，这位现年 69 岁的科技投资大亨已累计向其注资近 650 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,361.74 亿元人民币），多年来更是不遗余力地向外界宣扬人工智能创造丰厚投资回报、造福人类社会的巨大潜力。

与此同时，孙正义强调，人工智能服务的综合能力仍将保持指数级增长。目前，驱动聊天机器人的底层技术正在协助 AI 服务自主浏览网页、编写代码，并消耗着规模日益庞大的通用芯片。

他进一步表示，此类程序下一步将步入“第三阶段”，预计自明年起，便能够赋能机器人及其他智能硬件与物理现实世界展开深度交互。

孙正义再次重申了他的长期预判：到 2040 年，人工智能以及具备自主学习能力的机器将在全球 GDP 中占据至少 20% 的比重，规模相当于 46 万亿美元（现汇率约合 308.68 万亿元人民币）。“这只是刚刚开始。”