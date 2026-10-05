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JEDEC 发布首份全行业硅光子学（SiPh）可靠性标准 JESD264

2026/10/5 10:34:56 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 5 日消息，JEDEC 固态技术协会美国当地时间本月 1 日发布了 JESD264 硅光子学 (SiPh) 器件认证和可靠性要求，这是首份全行业级别的硅光器件统一认证和可靠性实践规范

硅光领域此前缺乏标准化的、行业通用的可靠性所有权和验证框架，导致整个供应链存在不确定性。JESD264 通过建立测试和制造控制的通用基准，有助于降低部署风险，并支持硅光技术在高速数据中心、电信和人工智能网络中的更广泛应用。

该标准支持包含激光器、调制器、光电二极管和无源光学结构的复杂光子芯片组的集成；还明确了代工厂、外包封测、系统开发商之间的可靠性责任，从而有助于提高整个硅光生态系统的一致性。

JESD264 是一份适用于硅光芯片和集成芯片组的全面可靠性协议，为多类型器件提供了组件级鉴定指南。其包含明确的装配工艺和激光集成要求，也有着对生产过程的控制和可追溯性要求。

JEDEC 董事会主席 Mian Quddus 表示：

随着人工智能、云计算、高速通信不断推动对更高带宽和性能的需求，行业标准变得越来越重要。JESD264 有助于建立硅光技术更广泛应用所需的可靠性基础，加速创新并加强整个行业的协调一致。

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关键词：JEDEC硅光

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