美国造车新势力 Rivian 第三季度交付 19248 辆，同比增长 46%

IT之家 10 月 5 日消息，当地时间 10 月 2 日，美国造车新势力 Rivian 公布了截至 2026 年 9 月 30 日的季度产量与交付量数据。

本季度，该公司位于美国伊利诺伊州诺默尔的生产工厂共生产汽车 19,751 辆，同期完成交付 19,248 辆（同比增长 46%）。

Rivian 曾在今年早些时候上调 2026 全年交付指引，目标区间定在 65,000 至 70,000 辆。若要达成该目标，公司第四季度的交付量需在第三季度的基础上至少环比增长 20.5%，达到 23,193 辆。

据悉，交付量的攀升，主要得益于其入门 SUV Rivian R2 产能的持续爬坡。这款新车型于今年 6 月开始交付，已经开始交付的 Performance 版起售价约 57,990 美元（IT之家注：现汇率约合 38.9 万元人民币）。

Premium 版将于今年年底推出，起售价 53,990 美元（现汇率约合 36.2 万元人民币）；最便宜的 Standard 版则将于 2027 年推出，起售价 44,990 美元（现汇率约合 30.2 万元人民币）。

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