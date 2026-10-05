德国电力公司推出游戏玩家专属电价套餐：瞄准高耗电家庭，电力 100% 来自可再生能源

IT之家 10 月 5 日消息，德国公用事业与电力零售企业 SWK Energie 推出了一项面向游戏玩家的全新营销策略。据 ComputerBase 报道，这项名为 meinGAMING 的业务围绕游戏玩家展开大量营销宣传，例如将供电的稳定性比作“你最喜爱的游戏服务器”，还邀约 Limcube 这类游戏主播开展网红推广。

但这并不代表该公司往电网当中注入了某种神奇的游戏专属电力，可以让玩家插上电源之后直接获得更高的游戏帧率。实际上它只是一款面向高耗电家庭设计的电价套餐，不管你家里同时运行四台搭载 RTX 5090 的游戏主机，还是每天同时给四台电动汽车充电，都适用这套方案。

该公司在常见问题说明当中写明：这套套餐适合年耗电量超过 2500 千瓦时的家庭，耗电原因可以是“玩游戏、直播，也可以仅仅是家中同时运行大量用电设备”。虽然官方宣称价格相比竞品更划算，但 meinGAMING 的基础资费更高。因此如果达不到建议的最低用电量，官方并不建议用户选购该套餐。

即便是身在德国、用电量很高的游戏玩家，也不意味着就应当立刻更换这套供电方案。用户应当拿自己当前的电价和该套餐报价仔细对比，因为这项电价会随所在地区发生变动。

现在已经有非常多企业在营销当中瞄准游戏玩家群体：从电脑配件、外设、电竞家具，再到各类食品饮料。商家纷纷许诺可以提升玩家的操作表现与反应速度，帮助玩家在对局当中占得上风。其中一部分打上电竞玩家标签的产品，确实相比普通消费品存在小幅提升；但更多产品属于噱头产品，仅仅加装 RGB 灯效之后就额外征收一笔所谓“玩家溢价税”。即便如此，依旧有不少消费者愿意买单，因为电竞向的品牌包装与宣传本身就十分抓人眼球。

IT之家注意到，甚至连政府机构也搭上了电竞营销这趟顺风车。美国陆军在征兵活动当中把目标投向游戏玩家；美国联邦航空管理局（FAA）上一轮招聘同样重点面向玩家群体，最终完成了 94% 的招聘指标。英国皇家海军也注意到游戏是水兵的爱好之一，最新服役的军舰上甚至配备八台高端游戏主机，可供船员在海上举办局域网联机派对。

虽说 meinGAMING 并不会让你的游戏水平变得更强，但如果你家庭用电量本身偏高，它倒是有可能帮你省下一部分电费。另外还有一项附加亮点：该企业称套餐电力 100% 来自可再生能源。当你长时间坐在游戏主机前游玩时，既可以减轻钱包的负担，也能够减少心理上的环保顾虑。不过，该如何保障用户实际使用的电力确实源自可再生能源，目前依旧是一个有待解答的疑问。