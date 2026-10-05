哈啰顺风车司机提前收高速费却拖到免费时段才下高速：拒不退款，平台介入

IT之家 10 月 5 日消息，湖南一名网友 10 月 4 日发帖称，其 9 月 30 日晚通过哈啰平台预约了一辆从湘潭前往益阳的顺风车，订单车费为 161.7 元，同行共两位乘客。上车后，司机向两人提前收取高速通行费，每人 30 元，合计 60 元。

该网友表示，司机途中以电动汽车需要充电为由驶入服务区停留，随后行驶速度持续放缓，最终拖至 10 月 1 日凌晨 0 时高速免费通行政策生效后才驶出高速收费站，全程实际并未产生高速通行开支。

据介绍，湘潭至益阳全程 120 余公里，导航软件显示正常驾车耗时约 2 小时，但该趟行程实际耗费超过 5 小时，司机于 10 月 1 日凌晨 1 点左右才将乘客送达目的地。

抵达终点后，两名乘客知晓高速并未产生费用，便要求司机退还此前收取的 60 元高速费。司机拒绝退费，给出的理由是“国庆高速免费是给车子免费，并不是给乘客免费”。双方协商未果，乘客随后将行程情况发布至网络，并向哈啰平台发起投诉，申请平台介入处理。

哈啰客服在看到相关反馈后，主动私信联系了投诉乘客，要求其提供订单信息，并表示将安排专员核实跟进。

10 月 4 日，哈啰平台客服在回应极目新闻时表示，国庆期间确实接到部分乘客投诉司机收取高速费用的问题，平台正在核查。该工作人员明确表示，平台有明确规定，行程中没有产生高速通行费用，司机不得向乘客收取高速通行费；若投诉经查证属实，平台会退还乘客相关费用，并对司机进行处罚，暂停其运营资格。

IT之家此前报道，哈啰顺风车在 2026 年 5 月曾发布高速费分摊规则指南，明确高速费由谁承担以乘客下单时的备注为准，车主选择接单即代表接受该约定。若乘客选择“愿意协商费用”，车主需在接单后 2 小时内且乘客上车前通过平台聊天框或电话达成一致；超期未协商的，默认车主不收取高速费。

此外，据多家媒体报道，2026 年 1 月 29 日起，滴滴、哈啰、高德三大顺风车平台已同步实施统一的高速费分摊新规，依据交通运输部相关指引，明确“谁主动要求走高速谁全额承担、多人拼车按人数平均分摊”等核心准则。

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